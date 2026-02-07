scorecardresearch
 
कौन है ये अमेरिकी गेंदबाज, जिसने भारत के खिलाफ की तूफानी गेंदबाजी... एक ही ओवर में झटक लिए 3 विकेट

भारतीय टीम के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में यूएसए के तेज गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक ने शानदार गेंदबाजी की. 37 साल के शल्कविक ने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर सुर्खियां बटोरीं.

शल्कविक ने भारत के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. (Photo: Getty)
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी (शनिवार) को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ खेला. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में अमेरिका के तेज गेंदबाज शैडली वैन शल्कविक शानदार गेंदबाजी कर अचानक सुर्खियों में आ गए. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने पावरप्ले में  तिलक वर्मा, ईशान किशन और शिवम दुबे को आउट कर भारतीय टीम को मुश्किल में ला दिया. फिर अपने आखिरी ओवर में उन्होंने अर्शदीप सिंह को भी आउट किया. शल्कविक ने 25 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम किए.

देखा जाए तो 37 साल के शल्कविक ने भारतीय पारी के छठे ओवर में कुल तीन विकेट लिए. उन्होंने उस ओवर में दूसरी गेंद पर ईशान किशन को मिलिंद कुमार के हाथों कैच आउट किया. ईशान ने 16 गेंदों पर 20 रन बनाए. फिर पांचवीं गेंद पर शल्कविक ने तिलक वर्मा को 25 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा. तिलक का कैच यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने लपका. आखिरी गेंद पर शल्कविक ने शिवम दुबे को धीमी गेंद से चकमा दिया. शिवम अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लगातार दो गेंदों पर तिलक वर्मा और शिवम दुबे को आउट कर शाल्कविक एक समय हैट्रिक के करीब पहुंच गए थे, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने से रोक दिया. मैच से पहले ज्यादातर विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि गेंदबाजी में सौरभ नेत्रवलकर भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे, लेकिन शल्कविक ने अपने शानदार स्पेल से सभी को चौंका दिया और भारत के खिलाफ सबसे प्रभावी गेंदबाज बनकर उभरे.

कौन हैं शैडली वैन शल्कविक?
शैडली वैन शल्कविक का जन्म साउथ अफ्रीका के शहर केपटाउन में हुआ था. उनका क्रिकेट करियर साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ, जब उन्होंने फरवरी 2008 में वेस्टर्न प्रोविंस के लिए घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया. फिर नवंबर 2008 में उन्होंने पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला. जबकि जनवरी 2009 में ईगल्स के लिए डॉल्फिन्स के खिलाफ टी20 डेब्यू किया. साउथ अफ्रीका में काफी समय तक घरेलू क्रिकेट खेलने वाले शल्कविक ने 97 फर्स्ट क्लास मैचों में 2593 रन बनाए और 239 विकेट लिए. जबकि शल्कविक लिस्ट-ए क्रिकेट  (124 मैच) में भी 1113 रन बना चुके हैं और 161 विकेट लिए हैं. वहीं 121 टी20 मैचों में शल्कविक ने 500 से ज्यादा रन बनाए और 124 विकेट झटके. 

शानदार रिकॉर्ड के बावजूद शैडली वैन शल्कविक को कभी साउथ अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला. फिर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख किया और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. शल्कविक ने यूएसए के लिए 13 ओडीआई और 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने कुल 36 विकेट चटकाए हैं. साथ ही 270 के करीब रन बनाए हैं.

भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद शैडली वैन शाल्कविक अचानक क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गए हैं. उनकी तेज गेंदबाजी, विविधता और दबाव में विकेट लेने की क्षमता ने साबित कर दिया है कि वह बड़े मंच पर भी असर छोड़ सकते हैं. अब देखना होगा कि टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों में वह अपनी इस शानदार फॉर्म को कितना आगे ले जा पाते हैं....

---- समाप्त ----
