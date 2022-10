T20 World Cup 2022: ‘मेहमाननवाजी में भारत आगे…’, टीम इंडिया के साथ ‘भेदभाव’ पर भड़के वीरेंद्र सहवाग

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में पहली जीत दर्ज करने के बाद भारत का जोश हाई है. लेकिन नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से पहले एक विवाद भी हो गया है. सिडनी में प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम इंडिया को सही खाना नहीं परोसा गया, बताया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट इससे खफा है और आईसीसी को शिकायत दी गई है. अब इस मसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.



टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग भारतीय टीम के साथ हुए इस तरह के व्यवहार पर भड़क गए हैं. वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर लिखा है कि वो दिन चले गए जब पश्चिमी देशों में अच्छी सुविधाएं मिलती थीं और वह इस तरह के मामलों में आगे रहते थे. भारत अब मेहमाननवाज़ी में काफी आगे है और पश्चिमी देशों की तुलना में हमारी सुविधाएं भी बेहतर हैं.

Gone are the days when one used to think that the Western countries offer so good hospitality. India are way ahead of most western countries when it comes to providing hospitality of the highest standards.