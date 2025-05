भारतीय क्रिकेट टीम ने नवंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच ऑस्ट्रेल‍िया का दौरा किया था. जहां बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (BGT) के तहत दोनों ही देशों के बीच 5 टेस्ट मैच खेले गए. भारतीय टीम को सीरीज में 1-3 से पराजय का सामना करना पड़ा था.

इस सीरीज के बीच में रव‍िचंद्रन अश्व‍िन का संन्यास हुआ, और हाल में रोहित शर्मा (7 मई) और विराट कोहली (12 मई) को भी संन्यास लेना पड़ा. माना गया कि BGT और उससे पहले न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ घरेलू सीरीज में 0-3 से हार और उनमें इन दोनों ही ख‍िलाड़‍ियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. जो उनके संन्यास की 'संभवत:' वजह बना.



विराट कोहली का संन्यास लेना वाकई एक बड़ा झटका है, ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोगों का मानना था कि उनको कुछ और साल खेलना चाहिए था. ऐसे में यह यह फैसला काफी अचानक लगता है. बेशक, सेलेक्टर्स ने उन्हें निकट भविष्य में टीम से बाहर करने का अधिकार सुरक्षित रखा है. लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान काफी खराब प्रदर्शन किया था, उनके बल्ले सिर्फ एक शतक आया और उनका एवरेज 54 से गिरकर 46 पर आ गया.

'संन्यास' उनका अपना फैसला था, बीसीसीआई का नहीं. यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ महीनों में चयनकर्ताओं की ओर से मिले संदेशों ने उन्हें अपने 14 साल के करियर को खत्म करना पड़ा. तो पिछले कुछ महीनों में असल में क्या हुआ? वो व्यक्ति, जो एक या दो महीने पहले तक इंग्लैंड का दौरा करने और वहां शतक बनाने के लिए दृढ़ था, अचानक उस फॉर्मेट से दूर क्यों चला गया, जो उसके अपने शब्दों में उसका ‘पसंदीदा’ था?

लेकिन हम आपको इस खबर में यह बताने जा रहे हैं कि विराट कोहली टेस्ट मैच खेलने के ल‍िए तैयार थे. वो कप्तानी भी करना चाहते थे, लेकिन फ‍िर अचानक ही उन्होंने हाल में संन्यास ले ल‍िया. ऐसा क्यों हुआ? आइए इस बारे में आपको तारीख-दर-तारीख क्या हुआ, उस बारे में बताते हैं.



दरअसल, विराट कोहली यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि पिछले छह महीनों में लगातार बनते दबाव और घटनाक्रमों का नतीजा रहा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की हार के बाद यह फैसला धीरे-धीरे आकार लेने लगा.

