वैभव सूर्यवंशी का रांची में धमाका... दुबई से लौटकर बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, कर दी छक्कों की बारिश

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार की पारी महज स्कोरकार्ड की कहानी नहीं थी, बल्कि एक 14 साल के बल्लेबाज की एक और बड़ी कहानी रही. इस रन-तूफान के ठीक बीच खड़ा था एक नाम, जो अब घरेलू क्रिकेट में अपने चरम पर छा गया है और यह है वैभव सूर्यवंशी.अंडर19 एशिया कप में उम्मीद के अनुरूप पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में बल्ला न चला पाने का मलाल लिये रांची में उतरे वैभव ने 190 रनों की झन्नाटेदार पारी खेली. यह उनकी रिकॉर्डतोड़ इनिंग्स रही.

और पढ़ें

बुधवार को JSCA Oval Ground, Ranchi में टॉस जीतकर बिहार ने बल्लेबाजी चुनी और शुरुआत से ही साफ कर दिया कि इरादा बड़ा है. लेकिन जो हुआ, वह इरादे से कहीं आगे चला गया. वैभव सूर्यवंशी की पारी देखिए- 84 गेंदों में 190 रन, 15 छक्के, 16 चौके और 226.19 का स्ट्राइक रेट- यह लिस्ट-A क्रिकेट की नहीं, मानो T20 की रफ्तार में लिखी गई कहानी थी. अब तक बिहार ने 50 ओवरों के इस मैच में 485-3 (44 Ov) का स्कोर खड़ा कर दिया है.

मंगल महरौर (33 रन, 43 गेंद) के साथ वैभव ने पारी की नींव रखी. पहला विकेट 158 रनों पर गिरा... लेकिन उसके बाद वैभव ने गियर बदला. कवर-ड्राइव से लेकर पुल और लॉन्ग-ऑन के ऊपर से उड़ते छक्के... हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था.

36 गेंदों में शतक- 10 चौके और 8 छक्के...अरुणाचल का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बैकफुट पर चला गया. मिबोम मोसू, टीएनआर मोहित और तेची नेरी... किसी के पास वैभव का जवाब नहीं था. इसके बाद वैभव ने 59 गेंदों में 150 रन ((14 x 4, 13 x 6) पूरे किए. आखिरकार नेरी को वैभव का विकेट मिला, लेकिन तब तक बिहार के इस स्टार ने अपना काम कर दिया था... हालंकि वह दोहरे शतक से चूक गए. वैभव का विकेट जब गिरा तब स्कोर 261 था.

Advertisement

वैभव का बड़ा रिकॉर्ड...

सिर्फ 14 साल और 272 दिन की उम्र में, वैभव सूर्यवंशी पुरुषों की लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बने हैं. यह उनका सातवां ही लिस्ट-A मैच था. लिस्ट-ए में उन्होंने दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के खिलाफ अपनी शुरुआत की थी. यह पारी साफ संदेश देती है कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक नई प्रतिभा उभरकर सामने आई है.

वर्ल्ड रिकॉर्ड... डिविलियर्स को भी पीछे छोड़ा

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने पुरुषों की लिस्ट-A क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वैभव ने महज 59 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए, जो अब तक का सबसे तेज 150 है. इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने एबी डिविलियर्स (64 गेंद, वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015) और जोस बटलर (65 गेंद, नीदरलैंड्स के खिलाफ 2022) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. इतनी कम उम्र में लिस्ट-A क्रिकेट का यह विश्व रिकॉर्ड बनाना वैभव सूर्यवंशी को न सिर्फ घरेलू क्रिकेट की, बल्कि वैश्विक क्रिकेट चर्चा के केंद्र में ले आता है.

वैभव सूर्यवंशी का नाम पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है- कम उम्र, तेज उभार, IPL की चमक और उससे जुड़े सवाल. अंडर-19 स्तर पर भी उनसे बड़ी उम्मीदें जोड़ी गईं. लेकिन अरुणाचल के खिलाफ यह पारी बताती है कि टैलेंट जब आंकड़ों में उतरता है, तो बहस अपने-आप शांत हो जाती है.

यह पारी सिर्फ शॉट्स की नहीं, टेम्परामेंट की भी कहानी थी- कब आक्रामक होना है और कब गैप ढूंढना है, वैभव ने दोनों का सही चुनाव किया.

Advertisement

प्लेट ग्रुप, लेकिन संदेश मेन टेबल का

कागज पर यह प्लेट ग्रुप का मुकाबला था, पर असर उससे बड़ा. लिस्ट-A क्रिकेट में ऐसी पारी सेलेक्टर्स और एनालिस्ट्स की नोटबुक में जगह बनाती है. 55 गेंदों में 148 रन- यह सिर्फ एक दिन का खेल नहीं, भविष्य की झलक है.

बिहार बनाम अरुणाचल के इस मुकाबले में स्कोरबोर्ड ने जो लिखा, वह साफ है- वैभव सूर्यवंशी सिर्फ ‘टॉकिंग पॉइंट’ नहीं, ‘परफॉर्मिंग पॉइंट’ हैं.

अगर निरंतरता साथ रही, तो यह पारी आने वाले दिनों की हेडलाइन भर नहीं, पहचान बन सकती है.

---- समाप्त ----