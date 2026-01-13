Virat kohli look alike kid: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला गया. इस दौरान इस मुकाबले में विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेली और वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. इस मैच के दौरान विराट कोहली की बचपन के लुक वाले बच्चे का फोटो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हुआ.

और पढ़ें

मीडिया रिपोर्टों के मुताब‍िक- विराट कोहली के बचपन के लुक वाले इस बच्चे का नाम गर्व‍ित उत्तम है . उसकी उम्र 8 साल है. वह हर‍ियाणा के पंचकूला का रहने वाला है. गर्व‍ित को विराट कोहली का 'परफेक्ट मैच' कहा जा रहा है.

दरअसल, एक विज्ञापन कंपनी ने एड बनाने के लिए कोहली के बचपन की तरह दिखने वाले बच्चे को ढूंढने के लिए एक कैंपेन चलाया था, इसी क्रम में गर्व‍ित उत्तम का सेलेक्शन हुआ. जो बाद में अपने पर‍िवार के साथ वडोदरा पहुंचा था. ज‍िसकी कोहली से भी बाद में मुलाकात करवाई गई.

सोशल मीडिया पर गर्व‍ित के कई फोटो वायरल हुए थे. एक वीडियो में तो खुद किंग कोहली भी गर्व‍ित को देखकर हैरान दिखे थे. अब विराट कोहली के बचपन की झलक वाले गर्व‍ित उत्तम ने एक इंटरव्यू में वडोदरा में उस मुलाकात के बारे में बताया है.

Advertisement

This kid literally looks like childhood Kohli 😭 https://t.co/pmrz0zorQx pic.twitter.com/kND7vpU4on — Dive (@crickohlic) January 9, 2026

गर्व‍ित उत्तम से सवाल पूछा गया कि कोहली में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इस पर उसका जवाब था- उनका स्टाइल और ऑरा (आभा).

इंटरव्यू में कोहली के बचपन की हूबहू कॉपी दिखने गर्व‍ित ने एक इंटरव्यू में कहा- मैंने एक बार उनका (कोहली ) नाम लिया. उन्होंने मेरी तरह देखा और कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं.

Virat Kohli said to Rohit Sharma, "Wha dekh Mera duplicate betha hai (Look, my duplicate is sitting there)".



- Virat Kohli called him a Chota Cheeku 😭❤️ pic.twitter.com/b4r1DopMUa — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 12, 2026

गर्व‍ित ने इसमें कहा कोहली ने उनको देखकर रोहित शर्मा से कहा-वहां मेरा डुप्लीकेट बैठा है. उन्होंने मुझे छोटा चीकू कहा था. मैं वडोदरा मैच के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह, केएल राहुल से मिला था.

Virat Kohli smiled after seeing his childhood look-alike kid ❤️ pic.twitter.com/QHMh1cDuBU — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 9, 2026

कौन हैं गर्व‍ित उत्तम, जो कोहली के बचपन वाले लुक की वजह से हुए वायरल

मीडिया रिपोर्ट के मुताब‍िक- गर्व‍ित उत्तम का परिवार मूल रूप से कुरुक्षेत्र से ताल्लुक रखता है, लेकिन पिछले लगभग 10 सालों से वह हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर-11 में रह रहा है. गर्व‍ित के पिता सुरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत हैं.

It's just so difficult to unsee the chota Kohli. pic.twitter.com/bOZye8G4gs — Silly Point (@FarziCricketer) January 10, 2026

पंचकूला में रहने वाल 8 वर्षीय गर्व‍ित उत्तम सेक्टर-11 स्थित CL चैम्प क्रिकेट एकेडमी में नियमित रूप से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा है. पिछले दो सालों से उसे कोच संजय शर्मा मार्गदर्शन दे रहे हैं, जबकि उसके बड़े भाई मयंक उत्तम पिछले पांच साल से उसे खेल की बारीकियां सिखा रहे हैं. गर्व‍ित तीसरी कक्षा में पढ़ता है.

Advertisement

दरअसल- एक दिन कोच संजय शर्मा के पास फोन आया, जिसमें विराट कोहली जैसी शक्ल वाले बच्चे की तलाश की जा रही थी. कोच पहले से ही कहते आ रहे थे कि गर्व‍ित का चेहरा विराट कोहली से काफी मिलता-जुलता है. जैसे ही उन्होंने गर्व‍ित की फोटो भेजी, कंपनी की तरफ से तुरंत हरी झंडी मिल गई. इसके बाद गर्व‍ित को वडोदरा बुलाया गया, जहां उसकी मुलाकात विराट कोहली से हुई. वह अपने पिता के साथ वहां पहुंचा था. शूट के दौरान दोनों की साथ में तस्वीरें भी ली गईं.

---- समाप्त ----