scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन है 'छोटा चीकू', जो है विराट कोहली की हूबहू कॉपी... ऐसे हुई गर्व‍ित उत्तम की खोज

वडोदरा वनडे के दौरान विराट कोहली के बचपन की झलक वाले एक बचे ने खूब सुर्ख‍ियां बटोरीं. सवाल है कि आख‍िर यह बच्चा कौन है, जो रातोरात इंटरनेट पर सनसनी बन गया.

Advertisement
X
विराट कोहली के बचपन वाले लुक की तरह दिखते हैं गर्व‍ित उत्तम (Photo: ITG)
विराट कोहली के बचपन वाले लुक की तरह दिखते हैं गर्व‍ित उत्तम (Photo: ITG)

Virat kohli look alike kid: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला गया. इस दौरान इस मुकाबले में विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेली और वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. इस मैच के दौरान विराट कोहली की बचपन के लुक वाले बच्चे का फोटो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हुआ. 

मीडिया रिपोर्टों के मुताब‍िक- विराट कोहली के बचपन के लुक वाले इस बच्चे का नाम गर्व‍ित उत्तम है . उसकी उम्र 8 साल है. वह हर‍ियाणा के पंचकूला का रहने वाला है. गर्व‍ित को विराट कोहली का 'परफेक्ट मैच' कहा जा रहा है. 

दरअसल, एक विज्ञापन कंपनी ने एड बनाने के लिए कोहली के बचपन की तरह दिखने वाले बच्चे को ढूंढने के लिए एक कैंपेन चलाया था, इसी क्रम में गर्व‍ित उत्तम का सेलेक्शन हुआ. जो बाद में अपने पर‍िवार के साथ वडोदरा पहुंचा था. ज‍िसकी कोहली से भी बाद में मुलाकात करवाई गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Iyer
इत‍िहास रचने के करीब हैं श्रेयस, कोहली-धवन का रिकॉर्ड होगा ध्वस्त
Virat Kohli
फैन्स के क्रेज पर भड़के Virat Kohli?
Virat Kohli
Vadodara वनडे में जीत के बाद Virat का भावुक बयान
Virat Kohli
विराट 'UNTOLD' स्टोरी: सिर्फ 72 रन ने कोहली के 100 शतकों का रोका रास्ता
Virat Kohli
'हम उन्हें रोक नहीं सकते', Kyle Jamieson ने की Kohli की तारीफ

सोशल मीडिया पर गर्व‍ित के कई फोटो वायरल हुए थे. एक वीडियो में तो खुद किंग कोहली भी गर्व‍ित को देखकर हैरान दिखे थे. अब विराट कोहली के बचपन की झलक वाले गर्व‍ित उत्तम ने एक इंटरव्यू में वडोदरा में उस मुलाकात के बारे में बताया है. 

Advertisement

गर्व‍ित उत्तम से सवाल पूछा गया कि कोहली में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? इस पर उसका जवाब था- उनका स्टाइल और ऑरा (आभा). 

इंटरव्यू में कोहली के बचपन की हूबहू कॉपी दिखने गर्व‍ित ने एक इंटरव्यू में कहा- मैंने एक बार उनका (कोहली ) नाम लिया. उन्होंने मेरी तरह देखा और कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं. 

गर्व‍ित ने इसमें कहा कोहली ने उनको देखकर रोहित शर्मा से कहा-वहां मेरा डुप्लीकेट बैठा है. उन्होंने मुझे छोटा चीकू कहा था. मैं वडोदरा मैच के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह, केएल राहुल से मिला था. 

कौन हैं गर्व‍ित उत्तम, जो कोहली के बचपन वाले लुक की वजह से हुए वायरल 
मीडिया रिपोर्ट के मुताब‍िक- गर्व‍ित उत्तम का परिवार मूल रूप से कुरुक्षेत्र से ताल्लुक रखता है, लेकिन पिछले लगभग 10 सालों से वह हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर-11 में रह रहा है. गर्व‍ित के पिता सुरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की एक फार्मा कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत हैं.

पंचकूला में रहने वाल 8 वर्षीय गर्व‍ित उत्तम सेक्टर-11 स्थित CL चैम्प क्रिकेट एकेडमी में नियमित रूप से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा है. पिछले दो सालों से उसे कोच संजय शर्मा मार्गदर्शन दे रहे हैं, जबकि उसके बड़े भाई मयंक उत्तम पिछले पांच साल से उसे खेल की बारीकियां सिखा रहे हैं. गर्व‍ित तीसरी कक्षा में पढ़ता है.  

Advertisement

दरअसल- एक दिन कोच संजय शर्मा के पास फोन आया, जिसमें विराट कोहली जैसी शक्ल वाले बच्चे की तलाश की जा रही थी. कोच पहले से ही कहते आ रहे थे कि गर्व‍ित का चेहरा विराट कोहली से काफी मिलता-जुलता है. जैसे ही उन्होंने गर्व‍ित की फोटो भेजी, कंपनी की तरफ से तुरंत हरी झंडी मिल गई. इसके बाद गर्व‍ित को वडोदरा बुलाया गया, जहां उसकी मुलाकात विराट कोहली से हुई. वह अपने पिता के साथ वहां पहुंचा था. शूट के दौरान दोनों की साथ में तस्वीरें भी ली गईं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement