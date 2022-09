Virat Kohli Ind Vs Aus: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप हुए विराट कोहली, ट्रोल्स बोले- अब आई असली फॉर्म!

टी-20 वर्ल्डकप से ठीक पहले भारतीय टीम का मुकाबला वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया से है. पंजाब के मोहाली में मंगलवार को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 खेला गया, जिसमें भारत ने पहले बैटिंग की. इस बड़े मैच में टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली एक बार फिर फेल हुए और सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने.



एशिया कप के आखिरी मैच में विराट कोहली ने 122 रनों की तूफानी पारी खेली थी, 71वां इंटरनेशनल शतक जड़ने के बाद विराट कोहली का यह पहला मैच था. जिसमें वह कोई कमाल करने में फेल साबित हुए.



मोहाली में खेले गए पहले टी-20 मैच में विराट कोहली ने कुल 7 बॉल खेलीं, इसमें सिर्फ 2 ही रन बना पाए. शुरुआती तीन बॉल में तो विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, बाद में नैथन इलिस की बॉल को मिड ऑन पर मारने के चक्कर में वह आसान-सा कैच थमा बैठे. इस तरह सिर्फ 2 के स्कोर पर विराट कोहली की पारी का अंत हुआ.



विराट कोहली यहां पर फेल हुए तो एक बार फिर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया. फैन्स ने लिखा कि क्या विराट कोहली की शानदार फॉर्म सिर्फ एक मैच के लिए थी. जबकि कुछ फैन्स ने लिखा कि लगातार रन बनाने वाले विराट कोहली की वापसी आखिर कब होगी.

After hitting the century in front of Afghanistan, the great batsman Virat Kohli missed the century in front of Australia by just 98 runs.