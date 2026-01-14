scorecardresearch
 
कोहली तोड़ देंगे सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड? जानें कितनी 'विराट' है चुनौती, 2027 वर्ल्ड कप से पहले बस इतने मैच बाकी

विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप से पहले उनके पास सीमित मैच बचे हैं. ऐसे में ये सवाल चर्चा में है कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे. आइए इसका पूरा लेखा-जोखा समझते हैं.

विराट कोहली के नाम अभी 84 इंटरनेशनल शतक हैं (Photo: ITG)

टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में रविवार को खेले गए मैच में कोहली ने 93 रनों की पारी खेली. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में उन्होंने बल्ले से जमकर रन बनाए और यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. इस सीरीज में विराट ने दो शतक और एक अर्धशतक जड़ा. कीवी टीम के खिलाफ भी कोहली शतक से केवल 7 रन दूर थे. 

एक समय ऐसा लग रहा था कि कोहली अपने इंटरनेशनल करियर का 85वां शतक जड़ देंगे. लेकिन कोहली चूक गए. विराट कोहली का नाम अब क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में शुमार है, लेकिन एक आंकड़ा ऐसा है, जो अब भी उनसे थोड़ा दूर नजर आता है. वह है 100 अंतरराष्ट्रीय शतक. इस मामले में अब भी सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं, जिन्होंने अपने करियर में 100 शतक लगाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे लंबे समय तक असंभव माना गया.

कोहली के नाम अबतक 84 इंटरनेशल शतक हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या कोहली 100 शतकों का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे. आइए समझते हैं इसका पूरा लेखा-जोखा...

यह भी पढ़ें: कौन है 'छोटा चीकू', जो है विराट कोहली की हूबहू कॉपी... ऐसे हुई गर्व‍ित उत्तम की खोज

विराट कोहली के कुल शतक

टेस्ट में कोहली के बल्ले से कुल 30 शतक निकले हैं. जबकि वनडे में कोहली ने अबतक 53 शतक लगाए हैं और टी20 में उनके नाम एक शतक है. ऐसे में कुल कोहली के नाम 84 शतक हैं. लेकिन कोहली ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. ऐसे में उनके पास वनडे ही एक मात्र जरिया है जिसमें वो शतक बना सकते हैं.

KOHLI

ऐसा माना जा रहा है की कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक ही टीम का हिस्सा होंगे. इसके बाद वो इस फॉर्मेट से भी संन्यास ले लेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि कोहली के पास 100 शतकों का महारिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितने मौके हैं.

विराट बनाम सचिन का शतक रिकॉर्ड

फिलहाल विराट कोहली के नाम 84 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं. सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने के लिए उन्हें अभी 16 शतक और लगाने होंगे, जबकि उनसे आगे निकलने के लिए 17 शतकों की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ें: विराट 'UNTOLD' स्टोरी: 84 नहीं, 96 शतक होते... सिर्फ 72 रन ने कोहली के 100 शतकों का रास्ता रोका

2027 वर्ल्ड कप से पहले कितने मैच?

2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को अब कुल 17 वनडे मैच खेलने हैं. न्यूजीलैंड के बाद भारत को अफगानिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलनी है. इसका सीधा मतलब है कि विराट कोहली के पास वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 17 वनडे पारियां होंगी, जिनमें उन्हें 16 शतक लगाने होंगे. 

IND VS NZ

हालांकि, मौजूदा दौर के क्रिकेट को देखते हुए यह आंकड़ा लगभग असंभव लगता है. अगर कोई बल्लेबाज अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में भी हो, तब भी हर दूसरे मैच में शतक लगाना बेहद मुश्किल होता है. 

क्या वर्ल्ड कप मदद कर सकता है?

2027 वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित फॉर्मेट के अनुसार भारतीय टीम वर्ल्ड कप में करीब 9 से 10 मैच खेल सकती है. अगर ऐसा होता है, तो विराट कोहली को कुल मिलाकर लगभग 27 पारियां मिल सकती हैं. 17 वर्ल्ड कप से पहले और 10 वर्ल्ड कप के दौरान.

यानी 27 पारियों में कोहली को सचिन से आगे निकलने के लिए 17 शतक लगाने होंगे. जबकि बराबरी करने के लिए 16 शतक. वैसे तो ये थोड़ा मुश्किल दिखता है. लेकिन कोहली जिस फॉर्म में हैं. उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं नजर आता है.

