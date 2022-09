Virat Kohli Suryakumar Yadav: 'सूर्यकुमार की आंधी ने मुझे उड़ा दिया', SKY की पारी पर क्या बोल गए विराट कोहली?

Virat Kohli Suryakumar Yadav: भारतीय स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारी और पूर्व कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने एशिया कप 2022 के अपने दूसरे मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग टीम को 40 रनों से हराया.

सूर्यकुमार ने 26 बॉल पर 68 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान सूर्यकुमार का स्ट्राइक रेट 261.53 का रहा. SKY (सूर्यकुमार) को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. जबकि कोहली ने संभलकर खेलते हुए मैच में 44 बॉल पर 59 रनों की पारी खेली. दोनों ही स्टार नाबाद रहे.

मैच में कई बार कोहली को देखा गया कि वह सूर्या की पारी में नतमस्तक होते दिखे जीत के बाद भी कोहली ने सूर्या की जमकर तारीफ की. कोहली ने BCCI.TV पर सूर्या से बात की. इसी दौरान कोहली ने कहा कि सूर्यकुमार की पारी ने उन्हें पूरी तरह उड़ा दिया. कोहली ने कहा कि सूर्या के साथ खेलना और उनका इंटरव्यू लेना गर्व की बात है.

कोहली ने पहली बार बेहद करीब से सूर्या की पारी देखी

कोहली ने कहा, 'मैं आज SKY का इंटरव्यू ले रहा हूं. इस पर मुझे गर्व है. उन्होंने मैच में शानदार पारी खेली है. मैं दूसरी ओर खड़ा होकर पारी के मजे ले रहा था. उन्होंने आते ही धमाकेदार पारी खेलकर पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया. ईमानदारी से कहूं तो पिच उतनी अच्छी थी नहीं, जैसी दिख रही थी. ऐसे में सूर्या ने बेतरीन पारी खेली.'

विराट कोहली ने कहा, 'मैंने आईपीएल और टीम इंडिया में भी कई बार खेलते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार बेहद करीब से आपकी पारी देखी. मैं पूरी तरह उड़ गया था. मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा था. खेल को आगे कैसे बढ़ाना था, इसको लेकर आपके दिमाग में एक प्लान था. आप मुझसे भी बात कर रहे थे. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?'

