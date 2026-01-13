'रोहित-कोहली और गंभीर में मतभेद...', कोच सितांशु कोटक ने तोड़ी चुप्पी, कहा-सोशल मीडिया पर बहुत कुछ...

भारत के बल्लेबाजी कोच स‍ितांशु कोटक ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कथित मतभेदों की खबरों पर विराम लगा दिया है. हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि टीम मैनेजमेंट और दोनों सीनियर खिलाड़ियों के बीच संवाद की कमी है.

कोटक ने साफ किया कि रोहित और विराट न सिर्फ टीम मैनेजमेंट के संपर्क में हैं, बल्कि फ्यूचर प्लान‍िंग में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी गौतम गंभीर सहित पूरे सपोर्ट स्टाफ के साथ लगातार बातचीत करते हैं और आने वाले दौरों की रणनीति बनाने में योगदान देते हैं.

क्या वाकई था कोई कम्युनिकेशन गैप?

कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि हेड कोच और दोनों दिग्गज बल्लेबाजों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. लेकिन कोटक ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि रोहित और विराट पूरी तरह से टीम की प्लानिंग प्रक्रिया का हिस्सा हैं. दोनों खिलाड़ी अपने अनुभव साझा करते हैं, रणनीति पर चर्चा करते हैं और आने वाले टूर के लिए सुझाव देते हैं.

साउथ अफ्रीका टूर की प्लानिंग में भी शामिल

टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ वनडे फॉर्मेट पर फोकस कर रहे हैं. कोटक ने बताया कि 22 महीने बाद होने वाले अगले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए साउथ अफ्रीका टूर की प्लानिंग में भी दोनों खिलाड़ी शामिल हैं.

कोटक खुद इन बैठकों का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने पहली बार बताया कि दोनों सीनियर खिलाड़ी हर पहलू पर चर्चा करते हैं.

कोटक का बड़ा बयान

दूसरे वनडे से पहले मीडिया से बात करते हुए कोटक ने कहा- वे अपना अनुभव जरूर शेयर करते हैं. मैं हमेशा उन्हें आपस में बात करते हुए देखता हूं. विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच बातचीत न होने की अफवाहों पर उन्होंने कहा- जाहिर है, सोशल मीडिया पर आप बहुत सी चीजें देखते हैं, जिन्हें मैं देखने से बचने की कोशिश करता हूं.

अफवाहें क्यों उड़ीं?

रोहित शर्मा और विराट कोहली के गंभीर के साथ रिश्तों को लेकर चर्चाएं इसलिए तेज हुईं क्योंकि दोनों ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, और इसके पीछे की वजह कभी साफ तौर पर सामने नहीं आई. इसी के चलते सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं कि टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है.

टीम मैनेजमेंट से बातचीत पर क्या बोले कोटक?

कोटक ने कहा- देखिए, दोनों बहुत सीनियर और अनुभवी खिलाड़ी हैं. वे खुद अपनी प्लानिंग करते हैं. अगर उन्हें लगता है कि किसी वेन्यू पर पहले जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वे जाते हैं.

वे जानते हैं कि उन्हें अपने शरीर, फिटनेस और बल्लेबाजी के लिए क्या चाहिए. वे पूरी तरह प्रोफेशनल हैं. उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है. उनके पास इतना अनुभव है कि वे दूसरे खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं और वे ऐसा करते भी हैं. अब रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में खेलते नजर आएंगे. यह मुकाबला राजकोट में होगा.

