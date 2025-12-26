scorecardresearch
 
विराट कोहली ने विजय हजारे में फिर काटा गदर... चौकों की बारिश कर बनाए इतने रन

विराट कोहली की तूफानी फॉर्म जारी है. कोहली को रोकना गेंदबाजों के लिए आसान नहीं हो रहा है. कोहली ने अब गुजरात के खिलाफ मुकाबले में भी धमाकेदार प्रदर्शन किया है. कोहली का फॉर्म में रहना टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत है.

विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में तूफानी प्रदर्शन जारी है. (Photo: PTI)
पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. कोहली शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 में दिल्ली की ओर से गुजरात के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरे. कोहली ने इस मुकाबले में भी रनों की बारिश कर दी. बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) ग्राउंड में आयोजित एलीट ग्रुप-डी के इस मुकाबले में कोहली ने शानदार 77 रन बनाए.

प्रियांश आर्य (1 रन) के सस्ते में आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे और बाउंड्री की बारिश कर दी. कोहली ने देखते ही देखते 12 चौके और एक छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. कोहली ने जो शुरुआती 53 रन बनाए, उसमें 50 तो बाउंड्रीज के जरिए निकले. कोहली ने कुल मिलाकर 61 गेंदों का सामना किया और 13 चौके के अलावा एक छक्का लगाया.

कोहली को किस गेंदबाज ने किया आउट?
विराट कोहली अर्धशतक जड़ने के बाद थोड़े धीमे पड़ गए, जिसके चलते उनका मोमेंटम टूट गया. कोहली को बाएं हाथ के स्पिनर विशाल जायसवाल ने उर्विल पटेल के हाथों स्टम्प आउट कराया. कोहली आगे निकलकर शॉट मारना चाह रहे थे. कोहली के पास लिस्ट-ए क्रिकेट में 59वां शतक जड़ने का मौका था, लेकिन वो चूक गए. कोहली अब लिस्ट-ए क्रिकेट में 58 शतक और 85 अर्धशतक लगाए हैं.

विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में इससे पहले आंध्र प्रदेश के खिलाफ भी बल्ले से तूफानी प्रदर्शन किया था. कोहली ने उस मुकाबले में 14 चौके और तीन छक्के की मदद से 101 गेंदों पर 131 रन बनाए थे.

विराट कोहली के तूफानी शतक की बदौलत दिल्ली ने तब आंध्र प्रदेश को चार विकेट से हराया थी. किंग कोहली ने उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भी दो मैचों में शतकीय पारी खेली थी.

दिल्ली की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, विराट कोहली, नीतीश राणा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी और ईशांत शर्मा

गुजरात की प्लेइंग इलेवन: आर्य देसाई, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), अभिषेक देसाई, जयमीत पटेल, चिंतन गाजा (कप्तान), सौरव चौहान, हेमांग पटेल, विशाल जायसवाल, रवि बिश्नोई, अर्जन नागवासवाला और अमित देसाई.

