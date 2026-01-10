27 छक्का, 21 चौका और कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त... U19 वर्ल्ड कप से पहले थम नहीं रहे वैभव सूर्यवंशी

स्टार युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. उन्होंने एक और शानदार पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा है. सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट की तैयारी के तहत शनिवार, 10 जनवरी को बुलावायो एथलेटिक क्लब में स्कॉटलैंड अंडर-19 के खिलाफ 50 गेंदों में 96 रनों की विस्फोटक पारी खेली. पिछले एक हफ्ते में वैभव ने 4 मैच में कुल 27 छक्के और 21 चौके लगाए हैं.

स्कॉटलैंड के खिलाफ 9 चौके और 7 छक्के

14 वर्षीय इस बल्लेबाज़ ने शनिवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ अपनी आक्रामक पारी के दौरान नौ चौके और सात छक्के जड़े, जिससे हाल के दिनों में उनका शानदार फॉर्म जारी रहा. सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे (19 गेंदों में 22 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 42 गेंदों में 70 रन जोड़े और इसके बाद आरोन जॉर्ज (58 गेंदों में 61 रन) के साथ 56 गेंदों में 78 रनों की साझेदारी की.

27 गेंदों में फिफ्टी पूरी की

सूर्यवंशी ने महज़ 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए एक शानदार छक्का जड़ा. हालांकि, वह अपने हकदार शतक से चूक गए और मनु सरस्वत की गेंद पर 96 रन बनाकर आउट हो गए.

पिछले 7 दिन में ऐसा रहा है प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ 3-0 की सीरीज़ जीत में भारत की कप्तानी की थी. यह अभियान 3 जनवरी से शुरू हुआ था. जिसे अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिहाज से अहम माना जा रहा था. इस सीरीज में वैभव ने आतिशी पारियां खेलीं और एक शतक और एक फिफ्टी लगाई. युवा कप्तान ने आगे से नेतृत्व करते हुए तीन मैचों की इस सीरीज़ में सर्वाधिक 206 रन बनाए.

🚨 VAIBHAV SURYAVANSHI SPECIAL 🚨



Bihar’s rising star Vaibhav Suryavanshi smashed a blazing 96 off just 50 balls in the U-19 World Cup warm-up match! 🔥

9 fours + 7 sixes — the bowlers had no answers! 🥶💥



Cricket fans are stunned:

“This is pure Bihar power!” 💪🔥 pic.twitter.com/8GfumlxPe6 — सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) January 10, 2026

उन्होंने सीरीज़ का समापन 74 गेंदों में 127 रनों की यादगार पारी के साथ किया, जिसमें नौ चौके और दस छक्के शामिल थे. यानी पिछले एक हफ्ते के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वैभव ने कुल 4 मैच में 27 छक्के और 21 चौके लगाए हैं. इसमें एक शतक और दो तूफानी फिफ्टी शामिल है. ये आंकड़े वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी सुकून देते हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप पर रहेगी नजर

अब भारत 15 जनवरी को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में अमेरिका के खिलाफ अपने अंडर-19 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा. भारत को ग्रुप ए में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ रखा गया है. भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसके नाम पांच खिताब दर्ज हैं.

