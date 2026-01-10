scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

27 छक्का, 21 चौका और कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त... U19 वर्ल्ड कप से पहले थम नहीं रहे वैभव सूर्यवंशी

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी ने स्कॉटलैंड अंडर-19 के खिलाफ 96 रन की तूफानी पारी खेली. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ सीरीज़ जीत में कप्तानी और रन बरसाने के बाद, सूर्यवंशी भारत की खिताबी उम्मीदों के सबसे बड़े सितारों में से एक बनकर उभरे हैं. भारत 15 जनवरी से अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

Advertisement
X
अंडर-19 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में वैभव ने खेली तूफानी पारी (Photo: ITG)
अंडर-19 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में वैभव ने खेली तूफानी पारी (Photo: ITG)

स्टार युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं.  उन्होंने एक और शानदार पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा है. सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट की तैयारी के तहत शनिवार, 10 जनवरी को बुलावायो एथलेटिक क्लब में स्कॉटलैंड अंडर-19 के खिलाफ 50 गेंदों में 96 रनों की विस्फोटक पारी खेली. पिछले एक हफ्ते में वैभव ने 4 मैच में कुल 27 छक्के और 21 चौके लगाए हैं.

स्कॉटलैंड के खिलाफ 9 चौके और 7 छक्के

14 वर्षीय इस बल्लेबाज़ ने शनिवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ अपनी आक्रामक पारी के दौरान नौ चौके और सात छक्के जड़े, जिससे हाल के दिनों में उनका शानदार फॉर्म जारी रहा. सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे (19 गेंदों में 22 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 42 गेंदों में 70 रन जोड़े और इसके बाद आरोन जॉर्ज (58 गेंदों में 61 रन) के साथ 56 गेंदों में 78 रनों की साझेदारी की.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Suryavanshi, Ayush Mhatre
SA सीरीज में कप्तान, पर वर्ल्ड कप में नहीं... वैभव सूर्यवंशी की जगह अब कौन संभालेगा कमान?
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बने
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी के बहाने ज़रूरी सवाल, कहीं हो ना जाए पृथ्वी-पार्थिव जैसा हाल
Vaibhav Suryavanshi
वैभव U19 वर्ल्ड कप में काटेंगे गदर... भारतीय टीम का हुआ ऐलान

27 गेंदों में फिफ्टी पूरी की

सूर्यवंशी ने महज़ 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए एक शानदार छक्का जड़ा. हालांकि, वह अपने हकदार शतक से चूक गए और मनु सरस्वत की गेंद पर 96 रन बनाकर आउट हो गए.

यह भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका सीरीज में कप्तान, पर वर्ल्ड कप में नहीं... वैभव सूर्यवंशी की जगह अब कौन संभालेगा कमान?

Advertisement

पिछले 7 दिन में ऐसा रहा है प्रदर्शन 

वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ 3-0 की सीरीज़ जीत में भारत की कप्तानी की थी. यह अभियान 3 जनवरी से शुरू हुआ था. जिसे अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिहाज से अहम माना जा रहा था. इस सीरीज में वैभव ने आतिशी पारियां खेलीं और एक शतक और एक फिफ्टी लगाई. युवा कप्तान ने आगे से नेतृत्व करते हुए तीन मैचों की इस सीरीज़ में सर्वाधिक 206 रन बनाए. 

उन्होंने सीरीज़ का समापन 74 गेंदों में 127 रनों की यादगार पारी के साथ किया, जिसमें नौ चौके और दस छक्के शामिल थे. यानी पिछले एक हफ्ते के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वैभव ने कुल 4 मैच में 27 छक्के और 21 चौके लगाए हैं. इसमें एक शतक और दो तूफानी फिफ्टी शामिल है. ये आंकड़े वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी सुकून देते हैं.

यह भी पढ़ें: ‘14 में ये क्या है भाई...’, वैभव सूर्यवंशी पर अश्विन दंग, बोले- शब्दों में समझाया नहीं जा सकता

अंडर-19 वर्ल्ड कप पर रहेगी नजर

अब भारत 15 जनवरी को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में अमेरिका के खिलाफ अपने अंडर-19 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा. भारत को ग्रुप ए में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ रखा गया है. भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसके नाम पांच खिताब दर्ज हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement