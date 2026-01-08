‘14 में ये क्या है भाई...’, वैभव सूर्यवंशी पर अश्विन दंग, बोले- शब्दों में समझाया नहीं जा सकता

सिर्फ 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट में एक अलग ही उत्सुकता पैदा कर दी है. जूनियर और घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने सभी को चौंकाया है. खास बात यह कि उनकी पहचान किसी हाइप या प्रचार से नहीं बनी, बल्कि लगातार रन बनाने और मैच में फर्क पैदा करने की क्षमता से बनी है. बहुत कम उम्र में उन्होंने यह दिखाया है कि वह खेल को समझते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते और हालात चाहे जैसे हों, बल्लेबाजी का असर छोड़कर ही लौटते हैं.

पिछले आईपीएल सीजन में पहली बार बड़े मंच पर उतरे वैभव ने हाथ में बल्ला आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे. इसके बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में अंडर-19 स्तर पर उनकी पारियां चर्चा का विषय बन गईं. अलग-अलग पिचों और परिस्थितियों में खेलते हुए उन्होंने बार-बार दिखाया कि वह गेंद को आसानी से हवा में उठा सकते हैं, लंबे शॉट खेल सकते हैं और तेजी से रन गति को आगे बढ़ा सकते हैं. इसी वजह से उन्हें अंडर-19 क्रिकेट का नया मानक कहा जाने लगा है.

उनकी बल्लेबाजी में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह है मैच पर तुरंत असर डालने की क्षमता. मैदान में आते ही रन बनाना, गैप ढूंढना, बाउंड्री मारना और दबाव को विपक्ष पर डाल देना- यह सब उन्होंने इतनी कम उम्र में सीख लिया है. उनके खेल में न तो हिचक दिखती है और न ही उम्र का असर. शायद यही वजह है कि जहां भी वह खेले हैं, वहां प्रभाव पूरी तरह दिखाई दिया है और मंदी का कोई संकेत नहीं मिला.

अब भविष्य का चित्र साफ है- अंडर-19 विश्व कप उनके सामने है और इसके बाद आईपीएल का पूरा सीजन राजस्थान रॉयल्स के साथ. इन दोनों बड़े टूर्नामेंटों को देखते हुए वैभव सूर्यवंशी के प्रति उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक है. क्रिकेट जगत यह देखना चाहता है कि यह युवा बल्लेबाज दबाव, जिम्मेदारी और बड़े मंच पर कैसा खेलता है.

उनकी इस शानदार निरंतरता ने अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भी प्रभावित किया है. अश्विन ने X (पूर्व में ट्विटर) पर वैभव के पिछले 30 दिनों के स्कोर साझा किए- 171(95), 50(26), 190(84), 68(24), 108*(61), 46(25) और 127(74). इन आंकड़ों को देखकर अश्विन ने लिखा, '14 की उम्र में यह बच्चा जो कर रहा है, उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है.' किसी 14 वर्षीय खिलाड़ी के बारे में भारतीय टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी की यह प्रतिक्रिया बताती है कि वैभव की बल्लेबाजी सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि एक गंभीर संभावना है.

अश्विन ने आगे लिखा कि आने वाले चार महीने वैभव के करियर का सही परीक्षण होंगे- पहले अंडर-19 विश्व कप, फिर आईपीएल का पूरा सीजन, जहां उन्हें ओपनर के रूप में उतरना पड़ सकता है. यह दौर उनके स्वभाव, भूख और चरित्र को परखेगा, और यही देखने के लिए पूरी क्रिकेट बिरादरी उत्सुक है.

भारतीय क्रिकेट ने कई कम उम्र सितारे देखे हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसी तेजी और असर के उदाहरण कम मिलते हैं. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह कहां तक पहुंचेंगे, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने 14 की उम्र में सिर्फ रन नहीं बनाए- उन्होंने उम्मीद जगा दी है.

