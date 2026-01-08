साउथ अफ्रीका सीरीज में कप्तान, पर वर्ल्ड कप में नहीं... वैभव सूर्यवंशी की जगह अब कौन संभालेगा कमान?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 27 दिसंबर को 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया. लंबे समय से जूनियर टीम की कप्तानी कर रहे आयुष म्हात्रे को कप्तान बनाया गया, वहीं जबकि विहान मल्होत्रा उपकप्तान होंगे. लेकिन हाल में इन दोनों ही ख‍िलाड़‍ियों के इंजर्ड थे, इसी वजह से वैभव ने साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ यूथ वनडे सीरीज में कप्तानी की थी.

ध्यान रहे 7 जनवरी को संपन्न हुई सीरीज में कप्तानी वैभव सूर्यवंशी ने की थी. जहां उनके नेतृत्व में टीम ने 3-0 से सीरीज में क्लीनस्वीप किया था. बुधवार को हुए मुकाबले में वो अपनी धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच रहे और उन्होंने ताबड़तोड़ शतक जड़ा था. 3 मैचों की सीरीज में उन्होंने 206 रन 68.66 के एवरेज और 187.27 के स्ट्राइक रेट से बनाए.



वैभव को अफ्रीकी सीरीज में तो कप्तानी बनाया गया, लेकिन वर्ल्ड कप में वह कप्तान नहीं है. दरअसल, आयुष और विहान चोट के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज नहीं खेल पाए थे. वैसे वैभव सूर्यवंशी बिहार टीम के उपकप्तान हैं और आने वाले समय में घरेलू क्रिकेट में कप्तानी कर सकते हैं. वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं.

भारत अंडर-19 टीम 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. दूसरा मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश से होगा, जबकि तीसरा लीग मैच 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा. फाइनल 6 फरवरी को होगा. वर्ल्ड कप के मैच नामीबिया की राजधानी विंडहोक में होने हैं, इसके अलावा जिम्बाव्बे के हरारे और बुलावायो में भी मुकाबले होने हैं.

