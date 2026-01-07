scorecardresearch
 
वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तानी ख‍िलाड़ी समीर म‍िन्हास ने बनाया तेज शतक का नया कीर्तिमान

समीर म‍िन्हास (Sameer Minhas) ने Youth ODI में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने जिम्बाब्वे U19 के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में सेंचुरी जड़ी और वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ा. पाकिस्तान ने 158 रनों का लक्ष्य 16.2 ओवरों में आसानी से हासिल कर ट्राई-सीरीज जीत ली.

वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड समीर म‍िन्हास ने ध्वस्त किया है (Photo: ITG)
पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर म‍िन्हास (Sameer Minhas) ने अंडर-19 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है. उन्होंने Youth ODI में सबसे तेज शतक लगाकर भारत के वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे के ओल्ड हरारियंस क्लब में मंगलवार (6 जनवरी) को खेले गए जिम्बाब्वे U19 ट्राई-सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान U19 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उमैर जैब (Umar Zaib) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट सिर्फ 20 रन देकर झटके. एक समय जिम्बाब्वे का स्कोर 15 रनों पर 5 विकेट था, लेकिन माइकल बिल्गनॉट (Michael Blignaut) की 60 रनों की पारी और तातेंडा च‍िमुगोरो (Tatenda Chimugoro) के नाबाद 28 रनों की मदद से टीम 44.4 ओवर में 158 रन तक पहुंच पाई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम ने मुकाबला सिर्फ 16.2 ओवरों में जीत लिया. ओपनर समीर (Sameer Minhas) ने सिर्फ 42 गेंदों में शतक ठोक दिया, जो Youth ODI इतिहास का सबसे तेज शतक है. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के वैभव सूर्यवंशी के नाम था, जिन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 52 गेंदों में शतक लगाया था.

Sameer Minhas ने 51 गेंदों में 114 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल थे. Mohammad Shayan के साथ उनकी 145 रनों की ओपनिंग साझेदारी रही और पाकिस्तान ने बिना कोई और विकेट गंवाए खिताब अपने नाम कर लिया.

यूथ वनडे में सबसे तेज शतक (कम गेंदों में) 
42- समीर मिन्हास (पाकिस्तान) vs ज‍िम्बाव्बे हरारे 2026 
52- वैभव सूर्यवंशी (भारत) vs इंग्लैंड वॉर्सेस्टर 2025 
56- वैभव सूर्यवंशी (भारत) vs UAE दुबई 2025 
63- कासिम अकरम (पाकिस्तान) श्रीलंका नॉर्थ साउंड 2022 
65- जेडन ड्रेपर ऑस्ट्रेलिया (इंडिया) ब्रिस्बेन 2025

 

