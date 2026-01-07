scorecardresearch
 
कैप्टन वैभव सूर्यवंशी का बज गया डंका, पहले धुआंधार शतक फ‍िर व्हाइटवॉश, साउथ अफ्रीका चारों खाने च‍ित

वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ सीरीज में बतौर कप्तान भी अपनी प्रत‍िभा के दर्शन दिए. उन्होंने तीसरे यूथ वनडे में धुआंधार शतक जड़ा. वहीं उनकी कप्तानी में टीम ने सीरीज भी 3-0 से अपने नाम की.

वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम को 3-0 से रौंदा
वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार (7 जनवरी) को साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के ख‍िलाफ शानदार शतक लगाकर अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखा, जबकि आरोन जॉर्ज ने भी शानदार शतक लगाया. इससे भारत की अंडर-19 टीम ने बुधवार को बेनोनी में तीसरे यूथ ODI में साउथ अफ्रीका को 233 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. 

ध्यान रहे इस सीरीज में कप्तानी वैभव सूर्यवंशी कर रहे थे, जिनका इस सीरीज में प्रदर्शन भी कमाल का रहा है. बुधवार को हुए मुकाबले में वो अपनी धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. वहीं 3 मैच की सीरीज में 206 रन 68.66 के एवरेज और 187.27 के स्ट्राइक रेट से बनाए. इसके लिए वो 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे. 

सूर्यवंशी ने पिछले मैच में 24 गेंदों में 68 रन बनाए थे. उन्होंने बुधवार को एक बार फिर 74 गेंदों में 127 रन की तेज पारी में 10 छक्के और नौ चौके लगाए. वैसे वैभव का शतक 63 गेंदों में 8 छक्के और 6 चौकों के साथ 63 गेंदों में आया. 

बिहार के 14 साल के इस खिलाड़ी को जॉर्ज का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 106 गेंदों में 118 रन बनाए, और दोनों ने 227 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करके बड़े टोटल के लिए जमीन तैयार की.

भारनत ने 7 विकेट पर 393 रन का बड़ा स्कोर बनाया, यह टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ, जो 35 ओवर में 160 रन पर आउट हो गई. मेजबान टीम के लिए, एनटांडो सोनी (3/61) और जेसन रोल्स (2/59) ने विलोमूर पार्क में सबसे सफल गेंदबाज रहे. 

मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए, साउथ अफ्रीका का स्कोर चौथे ओवर में 15/3 हो गया, जब किशन सिंह ने टॉप पर कहर बरपाया, उन्होंने जोरिच वैन शाल्कविक (1), अदनान लगाडिएन  (9) और लेथाबो फहलामोहलाका (0) को आउट किया.

19 साल के क‍िश न ने दूसरे गेम में भी चार विकेट लिए थे, वो फिर से शानदार बॉलर रहे. डैनियल बोसमैन (40) और रोल्स (19) ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन 23वें ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर छह विकेट पर 99 रन हो गया. पॉल जेम्स (41) और कॉर्न बोथा (नाबाद 36) ने इस मुश्किल को टाल दिया.

इससे पहले, सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी पावर-हिटिंग से सबका ध्यान खींचा, और यूथ ODI में अपनी तीसरी सेंचुरी बनाई. उन्होंने अब तक 18 मैचों में चार फिफ्टी भी लगाई हैं. इस टीन सेंसेशन ने अब तक 18 मैचों में 54.05 के एवरेज और 164.08 के स्ट्राइक रेट से 973 रन बनाए हैं. भारत ने पहला मैच DLS मेथड से 25 रन से और दूसरा आठ विकेट से जीता था.

भारत U19 (प्लेइंग XI):आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, मोहम्मद इनान, हेनिल पटेल, उद्धव मोहन, किशन सिंह

साउथ अफ्रीका U19 (प्लेइंग XI): जोरिच वैन शाल्कविक, अदनान लगाडिएन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन रोउल्स, पॉल जेम्स, लेथाबो फहलामोहलाका (विकेटकीपर), कॉर्न बोथा, डैनियल बोसमैन, जेजे बैसन, माइकल क्रुइस्कैम्प, न्तांडो सोनी


 

