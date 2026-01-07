scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

LIVE: 8 छक्के, 6 चौके और तूफानी शतक... वैभव सूर्यवंशी ने निकाल दिया साउथ अफ्रीका का जुलूस

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच U19 मुकाबला बुधवार (7 जनवरी) को खेला जा रहा है टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फ‍िर चला और उन्होंने महज 63 गेंदों पर शतक जड़ दिया.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी ने बतौर कप्तान बनाया खास रिकॉर्ड. (File Photo:X/BCCI)
वैभव सूर्यवंशी ने बतौर कप्तान बनाया खास रिकॉर्ड. (File Photo:X/BCCI)

IND U19 vs SA U19: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच U19 टीम के बीच तीसरा यूथ वनडे बुधवार (7 जनवरी) को हुआ. जहां साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी चुनी. जहां भारत की नजर क्लीन स्वीप पर है. इस मुकाबले में पहले आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पार‍ियां खेलीं. 

बेनोनी में खेले जा रहे भारत अंडर-19 और साउथ  अफ्रीका अंडर-19 के बीच तीसरे और आखिरी यूथ वनडे मुकाबले में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी है.

साउथ  अफ्रीका U19 के लिए यह मुकाबला घरेलू हालात में सम्मान बचाने का आखिरी मौका है, जबकि भारत U19 टीम अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. मुकाबले में अब तक भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी की. 

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Suryavanshi record broken by Sameer Minhas
वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड टूटा, PAK ख‍िलाड़ी ने बनाया तेज शतक का नया कीर्तिमान
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बने
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी के बहाने ज़रूरी सवाल, कहीं हो ना जाए पृथ्वी-पार्थिव जैसा हाल
Triple Cricket World Cup
ट्रिपल वर्ल्ड कप अलर्ट! फीफा महासंग्राम, एशियाड... 2026 बनेगा खेलों का सुपर ईयर
Vaibhav Suryavanshi
वैभव U19 वर्ल्ड कप में काटेंगे गदर... भारतीय टीम का हुआ ऐलान

वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में 63 गेंदों में 8 छक्के और 6 चौकों के साथ 63 गेंदों में यह शतक जड़ा. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने की. दोनों ने पारी की नींव रखने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई. खास तौर पर वैभव ने साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी के खिलाफ बिल्कुल बेसिक्स पर टिके रहने की कोशिश की और खुद पर अंकुश बनाए रखा. वैभव ने सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे. 

Advertisement

भारत U19 (प्लेइंग XI):आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, मोहम्मद इनान, हेनिल पटेल, उद्धव मोहन, किशन सिंह

साउथ अफ्रीका U19 (प्लेइंग XI): जोरिच वैन शाल्कविक, अदनान लगाडिएन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन रोउल्स, पॉल जेम्स, लेथाबो फहलामोहलाका (विकेटकीपर), कॉर्न बोथा, डैनियल बोसमैन, जेजे बैसन, माइकल क्रुइस्कैम्प, न्तांडो सोनी

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement