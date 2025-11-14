15 छक्के, 11 चौके और 42 गेंदों पर 144 रन... जी, हां ये वैभव सूर्यवंशी की उस पारी के आंकड़े हैं, जो उन्होंने एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 (ACC Asia Cup Rising Stars) में खेली.
इस पारी की हर ओर चर्चा हो रही है. भारत-ए टीम की ओर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ वैभव ने महज 42 गेंदों में 144 रनों की पारी दोहा में खेली. वैभव की यह प्रचंड पारी शुक्रवार (14 नवंबर) को आई.
वैभव की इस पारी से IPL में उनकी फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स भी खासा खुश दिखी. उसने इस पारी के दौरान एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ पोस्ट राजस्थान के 'एक्स' से भी किए गए.
वैभव की पारी शुक्रवार (14 नवंबर) को आई, 14 नवंबर यानी बाल दिवस. इसी को लेकर राजस्थान ने एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी 'छोटा बच्चा समझ कर...' गुनगुनाते हुए दिख रहे हैं.
happy children's day 😂💯
वहीं रॉयल्स की ओर से एक और पोस्ट किया गया, इसमें लिखा गया-इस पारी के लिए शब्द भी न्याय नहीं कर सकते हैं, केवल तालियां (इमोजी) ही इसे बयां कर सकती हैं.
Words won't do justice. Just 👏🫡
वहीं राजस्थान रॉयल्स ने एक और पोस्ट वैभव की तारीफ में शेयर किया, जिसमें लिखा- टी20 क्रिकेट में वो इकलौता क्रिकेटर जिससे 35 गेंदों से कम में 2 शतक जड़ दिए हैं. ध्यान रहे वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही गेंदबाजों की जमकर खबर ली. 14 साल के वैभव ने 32 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. वैभव शतक पूरा करने के बाद भी आक्रामक बैटिंग करते रहे. वैभव ने महज 42 गेंदों का सामना करते हुए 144 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल रहे.
Vaibhav Sooryavanshi is a superstar. Period. 🔥
📹 | A statement century from our Boss Baby to set the tone 🤩
Watch #INDvUAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStars2025
IPL 2025 था वैभव के लिए यादगार
वैभव ने आईपीएल 2025 में कुल 7 मैच खेले. जहां 252 रन बनाए थे. इस दौरान उनका बल्लेबाजी का एवरेज 36.00 का दर्ज किया गया. वहीं स्ट्राइक रेट 206.55 का स्ट्राइक का रहा. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में डेब्यू किया. उन्होंने इस मैच पहली ही गेंद पर छक्का मारा और 20 गेंदों में 34 रन बनाए.
वहीं 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन बना दिए. इस पारी में उन्होंने 35 गेंदों में शतक पूरा किया, जो IPL इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक रहा. वहीं वो IPL में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र (14 साल 32 दिन) के खिलाड़ी भी बने थे. इसी मैच में उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में अर्धशतक (50 रन) पूरा किया, जो IPL 2025 का सबसे तेज फिफ्टी रही. इसके साथ ही वे T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी भी बने.
आईपीएल 2025 के ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जंग देखने को मिली थी. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय था, मगर उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था.