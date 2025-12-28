नए साल पर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेगा ये स्टार? चर्चा में ब्रेट ली का बयान

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी मुकाबला 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाना है. ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज में 3-1 से आगे हैं और वो एशेज पहले ही रिटेन कर चुकी है. अब ऑस्ट्रेलियाई टीम नए साल की शुरुआत जीत से करना चाहेगी. वहीं इंग्लिश टीम भी मेलबर्न टेस्ट मैच में मिली जीत से उत्साहित है और वो सीरीज को अच्छे नोट पर फिनिश करने का प्रयास करेगी.

सिडनी टेस्ट मैच से कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है. ली का मानना है कि सिडनी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का एक खास मौका हो सकता है. ख्वाजा का टेस्ट करियर हाल के समय में कुछ हद तक ढलान पर रहा है. साल 2025 में उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 36.11 की औसत से 614 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहे.

जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 232 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद उस्मान ख्वाजा को 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाने के लिए दिसंबर में एडिलेड टेस्ट तक का इंतजार करना पड़ा. इसी दौरान ट्रेविस हेड के ओपनर के तौर पर उभरने के चलते यह सवाल उठने लगे हैं कि 39 वर्षीय ख्वाजा कब तक टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आएंगे.

ब्रेट ली ने उस्मान ख्वाजा को लेकर क्या कहा?

हालांकि उस्मान ख्वाजा ने अभी तक अपने संन्यास को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ब्रेट ली का मानना है कि अपने घरेलू मैदान सिडनी में एशेज का आखिरी टेस्ट जीतकर करियर खत्म करना एक यादगार विदाई हो सकती है. ब्रेट ली ने द रोअर से बातचीत में कहा, 'यह फैसला उन्हीं का होगा, लेकिन क्या यह उनके लिए विदाई का खास तरीका नहीं होगा? घरेलू मैदान पर खेलना और सीरीज 4-1 से जीतने का मौका, यह वाकई खास होगा.'

उस्मान ख्वाजा पीठ की चोट के चलते इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे. फिर एडिलेड टेस्ट में 83 और 40 रन की पारियों के दम पर उन्होंने मेलबर्न टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग-11 में अपनी जगह बरकरार रखी. हालांकि मेलबर्न टेस्ट में 29 रन और शून्य पर आउट होने के बाद एक बार फिर उनकी जगह पर सवाल खड़े हो गए हैं.

ब्रेट ली ने साफ कहा कि उस्मान ख्वाजा को उनकी पिछली उपलब्धियों की वजह से टीम में जगह मिली है, न कि सिर्फ मौजूदा फॉर्म के आधार पर. ली ने कहा, 'वह टीम में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी कुछ हासिल किया है. उन्हें फॉर्म की वजह से नहीं, बल्कि पीठ की चोट के कारण बाहर किया गया था. मुझे नहीं पता कि प्रोफेशनल करियर को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद अहम रहे हैं और युवा खिलाड़ियों के लिए एक शानदार रोल मॉडल हैं.'

उस्मान ख्वाजा अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 87 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 6206 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 28 अर्धशतक शामिल रहे. उनका टेस्ट क्रिकेट में औसत 43.39 रहा है. ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 40 ओडीआई और 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले हैं. ओडीआई में ख्वाजा के नाम पर 42.00 के एवरेज से 1554 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 12 अर्धशतक निकले. टी20 इंटरनेशनल में ख्वाजा ने 26.77 की औसत और एक अर्धशतक की मदद से 241 रन बनाए.

