CPL फाइनल में पोलार्ड के नाइट राइडर्स भिड़ेंगे डैरेन सैमी के सेंट लूसिया से

8वें कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) के फाइनल में त्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) का मुकाबला सेंट लूसिया जॉक्स (SLZ) से होगा. टूर्नामेंट में अब तक लगातार 11 मैचों में अजेय रही कीरोन पोलार्ड की कप्तानी वाली टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने पहले सेमीफाइनल में जमैका टालावाह्ज (JT) को 9 विकेट से मात दी, जबकि दूसरे सेमाफाइनल में सेंट लूसिया जॉक्स ने गयाना अमेजन वॉरियर्स (GAW) को 10 विकेट से रौंदा.

नाइट राइडर्स के लिए तीसरी बार चैम्पियन बनने का मौका

त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियमें त्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) और सेंट लूसिया जॉक्स (SLZ) में फाइनल 10 सितंबर को खेला जाएगा. डेरेन सैमी की अगुवाई में सेंट लूसिया को पहली बार खिताब जीतने का मौका मिला है, जबकि नाइट राइडर्स तीसरी बार चैम्पियन बनने के लिए उतरेगी. वह 2017 और 2018 में चैम्पियन रह चुकी है.

सेंट लूसिया ने अमेजन वॉरियर्स महज 55 रनों पर समेटा

मंगलवार को पहले सेमाफाइनल में सेंट लूसिया जॉक्स ने गयाना अमेजम वॉरियर्स को 13.4 ओवरों में महज 55 रनों पर समेट दिया. कैरेबियाई ऑफ स्पिनर मार्क डेयल ने 1 ओवर की गेंदबाजी में 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

सीपीएल के इतिहास में यह दूसरा सबसे कम स्कोर है. सबसे कम स्कार का अनचाहा रिकॉर्ड रेड स्टील के नाम है. 2013 में उसे ट्राइडेंट्स टीम ने 52 रनों पर समेट दिया था. सेंट लूसिया जॉक्स ने 4.3 ओवरो में 56/0 रन बनाकर गयाना अमेजम वॉरियर्स को 10 विकेट से मात दी. रहकीम कॉर्नवॉल 17 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद रहे.

Akeal Hosein with a @Dream11 MVP performance takes @TKRiders to the CPL 2020 Final #CPL20 #CricketPlayedLouder #CPLFinal #Dream11MVP pic.twitter.com/4iOKFGbxaG