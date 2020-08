CPL: पोलार्ड ने एक हाथ से उड़ाए छक्के, ब्रावो-मुनरो ने भी बारबाडोस के छुड़ाए छक्के

कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) में त्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) का धमाका जारी है. उसने लगातार तीसरी जीत हासिल की और वह प्वाइंट टेबल पर शीर्ष पर है. उसने त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में मौजूदा लीग के 9वें मुकाबले में बारबाडोस ट्राइडेंट्स (BT) को 19 रनों से मात दी.

त्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) ने कप्तान कीरोन पोलार्ड (नाबाद 41 रन, 17 गेंदें, एक चौका, 4 छक्के), डेरेन ब्रावो (नाबाद 54 रन, 36 गेंदें, 4 चौके, 4 छक्के), कॉलिन मुनरो (50 रन, 30 गेंदें, 7 चौके, 2 छक्के) की तूफानी पारियों की बदौलत 185/3 का स्कोर खड़ा किया.

