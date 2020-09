CPL: सिमंस की तूफानी पारी, त्रिनबागो नाइट राइडर्स की लगातार 8वीं जीत

कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) में त्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) का अजेय सफर जारी है. लीग के 23वें मैच में उसने सेंट्स किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को 59 रनों से मात दी. इसके साथ ही उसने मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार 8वीं जात हासिल की.

छह टीमों के इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी सेंट्स किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स अंक तालिका में सबसे नीचे है. 8 मैच खेलकर उसे एक ही जीत मिल पाई. इस मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की कप्तानी ड्वेन ब्रावो ने की. नियमित कप्तान कीरोन पोलार्ड को आराम दिया गया. सुनील नरेन भी बाहर रहे.



त्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) की इस जीत में सलामी बल्लेबाज लेंडल सिमंस का बेहतरीन योगदान रहा. इस कैरेबियाई सलामी बल्लेबाज ने 63 गेंदों में 96 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके 6 छक्के और 7 चौके शामिल रहे.

