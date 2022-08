Trent Boult: फुटबॉल बन रहा क्रिकेट? ट्रेंट बोल्ट के फैसले का मतलब क्या, शुरू हुई नई बहस

टी-20 क्रिकेट की शुरुआत जब हुई थी, तब तरह-तरह की बातें की गईं. भविष्यवाणी हुई कि इससे टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा या वनडे क्रिकेट खत्म हो जाएगा. कुछ वक्त के लिए अलग-अलग फॉर्मेट में बदलाव तो हुआ, लेकिन खत्म कुछ नहीं हुआ. लेकिन टी-20 क्रिकेट को अलग लेवल पर पहुंचाया इंडियन प्रीमियर लीग ने, जो एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ.

आईपीएल की सफलता के बाद अलग-अलग देशों में इस तरह की लीग शुरू हुई और हर जगह पैसों की बरसात होने लगी. अब इनका असर दिखना शुरू हुआ है क्योंकि क्रिकेटर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग लीग को तवज्जो देना शुरू कर दिया है. हाल ही में इसका ताज़ा उदाहरण ट्रेंट बोल्ट ने पेश किया है, जिन्होंने टी-20 लीग में हिस्सा लेने के लिए न्यूजीलैंड के नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से अलग होने का फैसला लिया.

इस फैसले के मायने क्या हैं, इसको लेकर क्या बहस छिड़ी है और क्या इसका असर है, सब जानते हैं...

क्या अब न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेलेंगे ट्रेंट बोल्ट?

मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर में से एक ट्रेंट बोल्ट को न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ कर दिया है. ट्रेंट बोल्ट ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, साथ ही डॉमेस्टिक लीग में हिस्सा लेना चाहते हैं. यानी वेस्टइंडीज़ के कई खिलाड़ियों की तरह वह भी अलग-अलग देशों में जाकर टी-20 लीग खेलना चाहते हैं.

ट्रेंट बोल्ट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग होने का मतलब यह नहीं है कि वह अब न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. बस इतना होगा कि जो तय सालाना फीस उनको मिलती थी, वह अब नहीं मिलेगी. हालांकि अगर वह फिट हुए, उपलब्ध हुए और फॉर्म में हुए तो न्यूजीलैंड टीम में उन्हें सेलेक्ट किया जा सकेगा. तब उनको मैच के हिसाब से ही फीस मिलेगी.

ट्रेंट बोल्ट के फैसले को सिर्फ इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने करियर और फ्यूचर को देखते हुए अच्छे पैकेज वाला रास्ता चुना है. वह सरकारी नौकरी करके चीज़ों को स्थिर नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब वाली लाइफ का लुत्फ उठाना चाहते हैं.

NEWS | NZC has agreed to release Trent Boult from his central contract so that he can spend more time with his family, while also making himself available for domestic leagues. Boult will complete the tour of the West Indies as scheduled.



READ MORE ⬇ https://t.co/SxFsTymGAN