ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान... इस स्टार क्रिकेटर की हुई वापसी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेजबान देश के खिलाफ एक टेस्ट मैच भी खेलना है. इस मैच के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. यह चार दिवसीय टेस्ट मैच 6 से 9 मार्च तक पर्थ के ऐतिहासिक WACA ग्राउंड पर खेला जाएगा.

और पढ़ें

इस टेस्ट में भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी, जबकि स्मृति मंधाना को उप-कप्तान बनाया गया है. टीम में प्रतीका रावल को भी शामिल किया गया है, जो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान चोटिल हो गई थीं. वैष्णवी शर्मा और क्रांति गौड़ को भी पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. यह मुकाबला भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंतिम चरण में खेला जाएगा.

Here's a look at #TeamIndia's squad for the Only Test against Australia in Perth 🙌#AUSvIND pic.twitter.com/I6mYnV3wdN — BCCI Women (@BCCIWomen) January 24, 2026

भारतीय महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा फरवरी के मध्य में शुरू होगा, जिसमें पहले छह सीमित ओवरों के मुकाबले खेले जाएंगे. दौरे की शुरुआत तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से होगी, इसके बाद तीन वनडे मैच खेले जाने हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 15 फरवरी को सिडनी में होगा.

कुल मिलाकर टेस्ट टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन देखने को मिला है. उधर विकेटकीपर बल्लेबाज जी. कमलिनी चोट के कारण पूरे दौरे से बाहर हो गई हैं, उनकी जगह उमा छेत्री को सभी फॉर्मेट के लिए टीम में शामिल किया गया है.

Advertisement

भारतीय महिला टीम ने अपना पिछला टेस्ट मैच जून 2024 में चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें भारत ने 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का आखिरी टेस्ट मुकाबला दिसंबर 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, जहां भारतीय टीम ने आठ विकेट से जीत हासिल की थी. अब पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मात देना चाहेगी.

भारत की टेस्ट टीम टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा और सायली सतघरे.

भारत की ओडीआई टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), काश्वी गौतम, अमनजोत कौर, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, जेमिमा रोड्रिग्स और हरलीन देओल.

भारत की टी20 टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), जेमिमा रोड्रिग्स, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, भारती फुलमाली और श्रेयांका पाटिल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल

15 फरवरी- पहला टी20, सिडनी

19 फरवरी- दूसरा टी20,कैनबरा

21 फरवरी- तीसरा टी20, एडिलेड

24 फरवरी- पहला वनडे, ब्रिस्बेन

27 फरवरी- दूसरा वनडे, होबार्ट

01 मार्च- तीसरा वनडे,होबार्ट

टेस्ट मैच 6 मार्च से- पर्थ

---- समाप्त ----