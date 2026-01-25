स्कॉटलैंड को नई नवेली टीम ना समझें! अब तक इतने टी20 वर्ल्ड कप खेल चुकी, उलटफेर करने में माहिर

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है. इस मेगा टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश के भारत आने से इनकार के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने यह बड़ा फैसला लिया. शुक्रवार (24 जनवरी) की शाम आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को एक ईमेल भेजकर इस फैसले की जानकारी दी. इससे पहले बीसीबी ने आईसीसी को सूचित किया था कि बांग्लादेश सरकार ने टीम को भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी. आगामी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होना है.

बीसीबी ने गुरुवार को कहा था कि वह इस मामले को आईसीसी की विवाद समाधान कमेटी (DRC) के पास ले जाना चाहता है. हालांकि, आईसीसी ने इस अपील को स्वीकार नहीं किया. यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैचों का वेन्यू बदलने की मांग की. यह मांग उस समय सामने आई, जब आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद अनुभवी बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया.

इसके बाद आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. इसी हफ्ते आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर बीसीबी की मांग खारिज करते हुए साफ कर दिया कि टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं बदला जाएगा और बांग्लादेशी बोर्ड को अंतिम फैसला लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया.

स्कॉटलैंड के कब-कब होंगे मुकाबले?

अब टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड को ग्रुप-सी में रखा गया है, जिसमें बांग्लादेश था. स्कॉटलैंड को अपने पहले तीन ग्रुप मैच कोलकाता में खेलने हैं. 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉटिश टीम मैदान पर उतरेगी. इसके बाद 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ उसका आखिरी ग्रुप मैच तय किया गया है. स्कॉटलैंड की टीम आगामी टी20 वर्ल्ड कप में रिची बेरिंगटन की अगुवाई में उतरेगी. स्कॉटिश टीम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा.

बता दें कि स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसकी किस्मत पलट गई है. स्कॉटलैंड की टीम सातवीं बार टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रही है. इससे पहले उसने 2007, 2009, 2016, 2021, 2022 और 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी भाग लिया था. 2021 में स्कॉटलैंड सुपर-12 स्टेज तक पहुंचा था. वहीं बाकी पांच मौकों पर वो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया. जबकि 2010, 2012 और 2014 के संस्करण में स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी.

उलटफेर करने में माहिर हैं स्कॉटिश

स्कॉटलैंड की टीम उलटफेर करने में माहिर है. 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने अपने से बेस्ट रैंक की टीम बांग्लादेश को 6 रनों से हराया था. वहीं 2022 के टूर्नामेंट में उसने दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज पर 42 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की थी. ये दोनों जीत स्कॉटिश टीम की यादगार जीतों में शामिल रही हैं.

स्कॉटलैंड फिलहाल आईसीसी का एसोसिएट मेंबर है. स्कॉटलैंड ने अब तक 109 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उसे 49 मैचों में जीत हासिल हुई. जबकि 55 मुकाबले उसने गंवाए. चार मैचों का नतीजा नहीं निकल पाया और एक मैच टाई रहा. स्कॉटलैंड का टी20 इटंरनेशनल में बेस्ट स्कोर 252/3 रहा है, जो उसने सितंबर 2019 में नीदरलैंड्स के खिलाफ डबलिन में बनाया था. स्कॉटलैंड का इस फॉर्मेट में न्यूनतम स्कोर 60 रहा है, जो उसने अक्तूबर 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह में दर्ज किया था.

स्कॉटलैंड को नई-नवेली टीम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए. सीमित संसाधनों के बावजूद यह टीम बड़े टूर्नामेंटों में दिग्गजों को चौंकाने का माद्दा रखती है. अनुभवी खिलाड़ियों और आक्रामक क्रिकेट की बदौलत स्कॉटलैंड की टीम अक्सर बिना किसी दबाव के खेलती है, जो उसे खतरनाक बनाता है. एशियाई परिस्थितियों में स्कॉटिश टीम पहले भी खुद को साबित कर चुकी है. ऐसे में ग्रुप-सी की दूसरी टीमों के लिए स्कॉटलैंड एक आसान प्रतिद्वंद्वी टीम बिल्कुल नहीं होने वाली है.

