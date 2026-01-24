स्कॉटलैंड की एंट्री से बदल गया टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, जानें कब-कब होंगे इस टीम के मुकाबले

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. बांग्लादेश अपने मुकाबले श्रीलंका शिफ्ट करने पर अड़ा हुआ था, लेकिन क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने उसकी दलील नहीं सुनी. अब बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड की टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री हुई है.

और पढ़ें

स्कॉटलैंड को ग्रुप-सी में रखा गया है, जिसमें बांग्लादेश था. इस ग्रुप में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली की टीम्स भी हैं. स्कॉटिश टीम का पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा. फिर 9 और 14 फरवरी को इसी वेन्यू पर स्कॉटलैंड की टीम क्रमश: इटली और इंग्लैंड का भी सामना करेगी, 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ स्कॉटलैंड का आखिरी ग्रुप मैच स्लॉट किया गया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में होगी. टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी (शनिवार) को होगा और पहले ही दिन क्रिकेट फैन्स को तीन हाई-प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिलेंगे. ये मुकाबले तीन ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित स्टेडियमों में खेले जाएंगे. पाकिस्तान अपने अभियान की शुरुआत कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ करेगा.

Advertisement

वहीं कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड आमने-सामने होंगे. कैरेबियाई टीम की आक्रामक बल्लेबाजी और स्कॉटलैंड की जुझारू क्रिकेट इस मैच को रोमांचक बना सकती है. फिर पहले दिन का सबसे बड़ा आकर्षण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलेगा, जहां मेजबान भारत का सामना संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से होगा. घरेलू मैदान पर भारत की यह भिड़ंत टूर्नामेंट का माहौल तय करने वाली मानी जा रही है.

भारत-पाकिस्तान के बीच कब होगा मैच?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह हाई-वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में आयोजित होगा. भारत-पाकिस्तान मुकाबले को क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता माना जाता है और इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी. अबकी बार इस मुकाबले का महत्व और भी बढ़ गया है. मैदान के बाहर चल रहे तनाव, हालिया विवादों और राजनीतिक पृष्ठभूमि ने इस मैच में अतिरिक्त रोमांच और दबाव जोड़ दिया है. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इस हाई-प्रेशर मुकाबले पर पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा होगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड के शामिल होने से ग्रुप-सी में नया रोमांच जुड़ गया है. इस एसोसिएट टीम को एक बार फिर खुद को वैश्विक मंच पर साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा. ICC के इस फैसले से टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा और दिलचस्प हो गई है. बड़े मुकाबले, कड़ा शेड्यूल और सुपर-8 चरण में हाई-वोल्टेज लड़ाइयों के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 को रोमांच, स्किल और ड्रामे से भरपूर क्रिकेट महाकुंभ माना जा रहा है.

Advertisement

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड के ग्रुप मैच

07 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता

09 फरवरी, बनाम इटली, कोलकाता

14 फरवरी, बनाम इंग्लैंड, कोलकाता

17 फरवरी, बनाम नेपाल, मुंबई

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल

07 फरवरी 2026. 11:00 AM. पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स. SSC, कोलंबो

07 फरवरी 2026. 3:00 PM. वेस्टइंडीज vs स्कॉटलैंड. कोलकाता

07 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs USA. मुंबई

08 फरवरी 2026. 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान. चेन्नई

08 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs नेपाल. मुंबई

08 फरवरी 2026. 7:00 PM. श्रीलंका vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026. 11:00 AM. स्कॉटलैंड vs इटली. कोलकाता

09 फरवरी 2026. 3:00 PM. जिम्बाब्वे vs ओमान. SSC. कोलंबो

09 फरवरी 2026. 7:00 PM. साउथ अफ्रीका vs कनाडा. अहमदाबाद

10 फरवरी 2026. 11:00 AM. नीदरलैंड्स vs नामीबिया. दिल्ली

10 फरवरी 2026. 3:00 PM. न्यूजीलैंड vs UAE. चेन्नई

10 फरवरी 2026. 7:00 PM. पाकिस्तान vs USA. SSC. कोलंबो

11 फरवरी 2026. 11:00 AM. साउथअफ्रीका vs अफगानिस्तान. अहमदाबाद

11 फरवरी 2026. 3:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड. प्रेमदासा. कोलंबो

11 फरवरी 2026. 7:00 PM. इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज. मुंबई

12 फरवरी 2026. 11:00 AM. श्रीलंका vs ओमान. कैंडी

12 फरवरी 2026. 3:00 PM. नेपाल vs इटली. मुंबई

12 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs नामीबिया. दिल्ली

13 फरवरी 2026. 11:00 AM. ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा. कोलंबो

13 फरवरी 2026. 3:00 PM. कनाडा vs UAE. दिल्ली

13 फरवरी 2026. 7:00 PM. USA vs नीदरलैंड्स. चेन्नई

Advertisement

14 फरवरी 2026. 11:00 AM. आयरलैंड vs ओमान. SSC, कोलंबो

14 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs स्कॉटलैंड. कोलकाता

14 फरवरी 2026. 7:00 PM. न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका. अहमदाबाद

15 फरवरी 2026. 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs नेपाल. मुंबई

15 फरवरी 2026. 3:00 PM. USA vs नामीबिया. चेन्नई

15 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो

16 फरवरी 2026. 11:00 AM. अफगानिस्तान vs UAE. दिल्ली

16 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs इटली. कोलकाता

16 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका. कैंडी

17 फरवरी 2026. 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs कनाडा. चेन्नई

17 फरवरी 2026 . 3:00 PM. आयरलैंड vs जिम्बाब्वे. कैंडी

17 फरवरी 2026. 7:00 PM. स्कॉटलैंड vs नेपाल. मुंबई

18 फरवरी 2026. 11:00 AM. साउथ अफ्रीका vs UAE. दिल्ली

18 फरवरी 2026. 3:00 PM. पाकिस्तान vs नामीबिया. SSC, कोलंबो

18 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs नीदरलैंड्स. अहमदाबाद

19 फरवरी 2026. 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs इटली. कोलकाता

19 फरवरी 2026. 3:00 PM. श्रीलंका vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो

19 फरवरी 2026. 7:00 PM. अफगानिस्तान vs कनाडा. चेन्नई

20 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी

20 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी

इसके बाद सुपर 8, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे.

---- समाप्त ----