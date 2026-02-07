हारने जा रही थी पाकिस्तानी टीम... फिर एक ड्रॉप कैच ने बदल दी किस्मत, नीदरलैंड्स का टूट गया सपना

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नंबर-1 में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम्स आमने-सामने हुईं. 7 फरवरी (शनिवार) को कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 3 विकेट से जीत हासिल की. पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया.

मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की हालत एक समय खस्ता नजर आ रही थी. आखिरी दो ओवरों में उसे जीत के लिए 29 रन बनाने थे और नीदरलैंड्स टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में ही उलटफेर करने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया. पाकिस्तान की पारी का 19वां ओवर मैच का नक्शना पलटने वाला रहा. तेज गेंदबाज लोगान वैन बीक के उस ओवर में कुल 24 रन आए, जो फहीम अशरफ ने बनाए.

पहली गेंद पर फहीम अशरफ ने छक्का लगाया, लेकिन अगली बॉल पर मैक्स ओ'डॉड ने लॉन्ग-ऑन एरिया में उनका कैच छोड़ दिया. ओ'डॉड के पास एक तरह से मैच जिताने का मौका था. उन्होंने दोनों हाथों से कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और रिबाउंड पर भी वो उसे नहीं पकड़ सके.

गेंद पहले मैक्स ओ'डॉड के हाथों से टकराई, फिर हल्के से उनके सिर पर लगी और अंत में जमीन पर गिर गई. इस दौरान बल्लेबाज ने 2 रन पूरे कर लिए. उस जीवनदान के बाद फहीम अहम ने ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाया. चौथी बॉल डॉट रही. फिर फहीम ने पांचवीं गेंद पर छक्का और आखिरी बॉल पर चौका जड़कर पाकिस्तानी टीम की जीत को संभव बना दिया.

फहीम अशरफ ने तीन छक्के और दो चौके की मदद से 11 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए. टी20 वर्ल्ड कप में चेज के दौरान नंबर-8 या उससे निचले क्रम पर बैटिंग करते हुए ये तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. फहीम ने लोगान वैन बीक के ओवर में जो 24 रन बनाए, वो टी20 विश्व कप मैच में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज की ओर से एक ओवर में बनाए गए संयुक्त रूप से सबसे अधिक रन हैं. पाकिस्तान ने आखिरी दो ओवरों के दौरान 29 रन बनाए, जो टी20 इंटरनेशनल में सफल रनचेज के दौरान अंतिम दो ओवरों में पाकिस्तान की ओर से बनाए गए सर्वाधिक रन हैं.

T20 विश्व कप मैच के अंतिम 2 ओवरों में हासिल किए गए सर्वाधिक लक्ष्य:

34 रन ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान, ग्रॉस आइलेट, 2010

31 रन वेस्टइंडीज vs ऑस्ट्रेलिया, मीरपुर, 2014

31 रन भारत vs पाकिस्तान, मेलबर्न, 2022

30 रन श्रीलंका v भारत, ग्रॉस आइलेट, 2010

29 रन पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स, कोलंबो एसएससी, 2026

27 रन वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड, कोलकाता, 2016

T20 विश्व कप मैच में चेज के दौरान आठवें या उससे निचले क्रम पर बेस्ट स्कोर

34* (10) कार्लोस ब्रैथवेट (वेस्टइंडीज) vs इंग्लैंड, कोलकाता, 2016

32 (17) उमर गुल (पाकिस्तान) vs साउथ अफ्रीका, कोलंबो आरपीएस, 2012

29* (11) फहीम अशरफ (पाकिस्तान) vs नीदरलैंड्स, कोलंबो एसएससी, 2026

