'इतना लंबा खेलते ही नहीं...', भारत संग T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले बाबर आजम का अपनों ने उड़ाया मजाक

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी (रविवार) को हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाना है. यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग का दारोमदार पूर्व कप्तान बाबर आजम पर काफी हद तक होगा, जिनकी फॉर्म हालिया समय में कुछ खास नहीं रही है.
टी20 फॉर्मेट में बाबर आजम की स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में रही है. नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले मैच में खराब प्रदर्शन के बाद वो आलोचकों के निशाने पर आ गए. हालांकि, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मैच में कुछ लय जरूर हासिल की. भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले बाबर आजम को एक टॉक शो में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स राशिद लतीफ, मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद ने जमकर ट्रोल किया.
टी20 वर्ल्ड कप 2021 में शानदार खेल दिखाने के बाद बाबर आजम भारत के खिलाफ कुछ खास नहीं कर सके हैं, जिसके चलते उन्हें लगातार आलोचना झेलनी पड़ी है. इसी माहौल में अहमद शहजाद ने शो के दौरान एक शर्त रखी कि अगर बाबर भारत के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलते हैं, तो वह दर्शकों को मुफ्त खाना खिलाएंगे.
अहमद शहजाद ने कहा, 'अगर बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच जिताते हैं, तो पूरे दर्शकों का खाना मेरी तरफ से होगा.' इसके बाद शो के होस्ट ने मोहम्मद आमिर से उनकी शर्त पूछी और सुझाव दिया कि अगर बाबर 160 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए मैच जिताते हैं, तो आमिर अपनी रिटायरमेंट पर दोबारा सोचें. आमिर ने कहा कि अगर बाबर 30 से ज्यादा रन बनाते हैं, तो वह रिटायरमेंट पर विचार करेंगे.
इसी दौरान अहमद शहजाद ने कहा कि अगर बाबर आजम भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाते हैं, तो सभी शर्तें मान्य होंगी. इस पर पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने तंज कसते हुए कहा, 'वो इतना लंबा खेलते ही नहीं, इसलिए अपनी शर्तें बदल लें.' लतीफ की इस बात पर शो में मौजूद सभी लोग हंस पड़े. हालांकि, वीडियो की सटीक तारीख का पता नहीं चल पाया.
आंकड़ों की बात करें तो बाबर आजम ने भारत के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ 105 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 26.25 और स्ट्राइक रेट 128.05 रहा है. 2021 टी20 वर्ल्ड कप में 68* की पारी के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ 10, 14, 0 और 13 रन बनाए हैं. इनमें पिछले दो स्कोर उन्होंने क्रमश: 2022 और 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में बनाए थे. अब रविवार को कोलंबो में होने वाले मुकाबले में सभी की नजरें बाबर आजम पर टिकी होंगी.