ICC के अल्टीमेटम के बाद भी नहीं सुधरा बांग्लादेश, अब BCCI को तरेरीं आंखें, T20 वर्ल्ड कप पर कही ये बात

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि अगर संस्था भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के दबाव में आकर कोई फैसला लेती है, तो बांग्लादेश उसे स्वीकार नहीं करेगा.
आसिफ नजरुल ने कहा, “हमें अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा रहा है. लेकिन अगर ICC, BCCI के दबाव में आकर हम पर कोई अनुचित शर्तें थोपती है या दबाव बनाती है, तो हम उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे.”
उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश क्रिकेट के मामलों में किसी भी तरह का राजनीतिक या व्यावसायिक दबाव स्वीकार्य नहीं है. नजरुल ने यह भी कहा कि ICC को निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था की तरह काम करना चाहिए, न कि किसी एक बोर्ड के प्रभाव में आकर.
हाल के दिनों में ऐसी अटकलें तेज थीं कि कुछ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मौका दिया जा सकता है. इसी को लेकर बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड में नाराजगी देखी जा रही है.
यह भी पढ़ें: खेल किसका, शर्तें किसकी? बांग्लादेश क्रिकेट विवाद तेज, समय घट रहा, बयान बढ़ रहे
आसिफ नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट ने मेहनत से अपनी जगह बनाई है और किसी भी बाहरी दबाव के चलते उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा- हमने मैदान पर प्रदर्शन के दम पर अपनी पहचान बनाई है. अगर कोई हमें पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे.
उन्होंने यह भी जोड़ा कि बांग्लादेश सरकार अपने क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. अगर ICC कोई ऐसा फैसला लेती है जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ होगा, तो उसका विरोध किया जाएगा.
नजरुल के इस बयान को BCCI और ICC के बीच बढ़ते प्रभाव को लेकर एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है. इससे साफ है कि बांग्लादेश अब किसी भी तरह के दबाव को झेलने के मूड में नहीं है और अपने क्रिकेटिंग अधिकारों के लिए खुलकर सामने आने को तैयार है.
21 जनवरी दी थी ICC ने BCB को निर्णय लेने की तारीख
भारत में अगले महीने से होने वाले टी20 विश्व कप के लिए BCB सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा हुआ है. बीते सप्ताह ढाका में हुई बैठक में ICC ने BCB से 21 जनवरी तक अंतिम निर्णय देने को कहा था. इसी संभावना के बीच यह भी चर्चा हुई थी कि BCB के पीछे हटने पर उसकी जगह किसी अन्य टीम- संभावित रूप से स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में ICC की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है.
यह भी पढ़ें: बांग्लादेश को ICC ने किया OUT तो इस टीम की लगेगी लॉटरी, T20 वर्ल्ड कप में मिलेगी सरप्राइज एंट्री
रिपोर्टों में बताया गया कि BCB ने ICC से ग्रुप में बदलाव की मांग भी की थी, जिसके तहत आयरलैंड को ग्रुप ‘सी’ में भेजकर बांग्लादेश को ग्रुप ‘बी’ में रखने का प्रस्ताव दिया गया था, ताकि मुकाबलों को श्रीलंका शिफ्ट किया जा सके. ICC इस प्रस्ताव पर सहमत होने के पक्ष में नहीं दिखा था. वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड, नेपाल, इटली और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप ‘सी’ में है.
शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश कोलकाता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने लीग मैच खेलेगा. टीम का पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्धारित है, जो टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी है.
वर्ल्ड कप में अब महज कुछ सप्ताह बचे हैं, ऐसे में BCB और ICC के बीच चल रही खींचतान का शीघ्र समाधान जरूरी माना जा रहा है. वैसे भी ICC टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव के पक्ष में नहीं दिख रहा है. ऐसे में अंतिम निर्णय का दारोमदार BCB पर ही है- समय कम है और सवाल बड़ा: क्या बांग्लादेश विश्व कप खेलेगा?