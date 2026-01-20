scorecardresearch
 
खेल किसका, शर्तें किसकी? बांग्लादेश क्रिकेट विवाद तेज, समय घट रहा, बयान बढ़ रहे

टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश और ICC के बीच खींचतान तेज हो गई है. BCB सुरक्षा कारणों से अपने मैच भारत से श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा है, जबकि ICC शेड्यूल बदलने के मूड में नहीं है. ढाका में हुई बैठक में BCB ने डेडलाइन मिलने से इनकार किया...

टूर्नामेंट में बांग्लादेश की भागीदारी अभी अनिश्चित बनी हुई है. (Photo, @ICC)
टी20 वर्ल्ड कप की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भागीदारी पर संशय अभी बरकरार है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बीच स्थल को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं, वहीं डेडलाइन को लेकर भी दोनों पक्षों के बयान मेल नहीं खाते.

भारत में अगले महीने से होने वाले टी20 विश्व कप के लिए BCB सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा हुआ है. सूत्रों के अनुसार बीते सप्ताह ढाका में हुई बैठक में ICC ने BCB से 21 जनवरी तक अंतिम निर्णय देने को कहा था. इसी संभावना के बीच यह भी चर्चा है कि BCB के पीछे हटने पर उसकी जगह किसी अन्य टीम- संभावित रूप से स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में ICC की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है.

सोमवार को BCB मीडिया समिति के चेयरमैन अमजद हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत में डेडलाइन मिलने के दावे से स्पष्ट रूप से इनकार किया. उनके मुताबिक, 'ICC प्रतिनिधियों के साथ बैठक में केवल स्थल के विकल्प पर चर्चा हुई. हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. ICC ने कहा है कि वे आगे सूचित करेंगे, लेकिन किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया.'

बताया जाता है कि BCB ने ICC से ग्रुप में बदलाव की मांग भी की है, जिसके तहत आयरलैंड को ग्रुप ‘सी’ में भेजकर बांग्लादेश को ग्रुप ‘बी’ में रखने का प्रस्ताव दिया गया था, ताकि मुकाबलों को श्रीलंका शिफ्ट किया जा सके. ICC इस प्रस्ताव पर सहमत होने के पक्ष में नहीं दिखता. वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड, नेपाल, इटली और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप ‘सी’ में शामिल है.

शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश कोलकाता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने लीग मैच खेलेगा. टीम का पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्धारित है, जो टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी है.

विश्व कप में अब महज कुछ सप्ताह बचे हैं, ऐसे में BCB और ICC के बीच चल रही खींचतान का शीघ्र समाधान आवश्यक माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ICC टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव के पक्ष में नहीं दिख रहा है. ऐसे में अंतिम निर्णय का दारोमदार BCB पर ही है- समय कम है और सवाल बड़ा: क्या बांग्लादेश विश्व कप खेलेगा?

---- समाप्त ----
