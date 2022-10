T20 World Cup 2022 SL Vs Nam LIVE SCORE: T20 वर्ल्ड कप का आगाज, पहले मैच में श्रीलंका-नामीबिया आमने-सामने

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज़ हो गया है. ऑस्ट्रेलिया में रविवार (16 अक्टूबर) को टूर्नामेंट का पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला गया. यह क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच है, इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है. आप यहां मैच का लाइव स्कोरबोर्ड देख सकते हैं...

दोनों टीमों की प्लेइंग-11:

श्रीलंका: पथुम निशांका, कुशल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, धनुष्का गुनाथिलाका, भानुका राजपक्षे, दसुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंता चमीरा, दिलशान मधुशंका, महीश तिक्षाणा

नामीबिया: स्टेफन बार्ड, डेविड वीज़, जेरहर्ड एरासमस, जेन निकोल, जेजे स्मिट, जेन फ्राइलिंक, जेन ग्रीन, डिवान ला कॉक, माइकल वैन, बेरनार्ड स्कॉल्ट्ज़, बेन शिकोंगो

क्वालिफाइंग मैचों का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

16 अक्टूबर श्रीलंका बनाम नामीबिया, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

16 अक्टूबर यूएई VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे



17 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS स्कॉटलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

17 अक्टूबर जिम्बाब्वे VS आयरलैंड, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे



18 अक्टूबर नामीबिया VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

18 अक्टूबर श्रीलंका VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे



19 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS आयरलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

19 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे



20 अक्टूबर नीदरलैंड्स VS श्रीलंका, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

20 अक्टूबर नामीबिया VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे



21 अक्टूबर आयरलैंड VS वेस्टइंडीज, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

21 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे