T20 World Cup 2022: आज से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, कौन दावेदार, कितना मिलेगा इनाम, जानें हर जवाब

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आज (16 अक्टूबर) से आगाज हो रहा है. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर होने जा रहे इस वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमें भाग लेने जा रही हैं. इन 16 में से 8 टीमों ने सीधे ग्रुप-12 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि बाकी 4 टीमें क्वालिफिकेशन राउंड जीतकर अपनी जगह पक्की करेंगी. यह मेगा टूर्नामेंट कुल तीन स्टेज में खेला जा रहा है, जिसमें राउंड 1, सुपर-12 और प्लेऑफ मुकाबले शामिल हैं.

16 टीमों में से आठ ने सीधे सुपर12 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि बाकी 4 टीमें क्वालिफिकेशन राउंड जीतकर अपनी जगह पक्की करेंगी. क्वालिफिकेशन राउंड में 4-4 टीमों का दो ग्रुप बनाया गया है. इसमें अपने-अपने ग्रुप में टॉप-2 में रहने वाली टीम सुपर12 स्टेज तक पहुंचेगी. फिर सुपर-12 स्टेज में 6-6 टीमों के दो ग्रुप होंगे, जिसमें अपने ग्रुप में रहने वाली टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बना लेंगी.

राउंड-1

ग्रुप A: श्रीलंका, यूएई, नीदरलैंड, नामीबिया

ग्रुप B: आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज

सुपर-12

ग्रुप 1: इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ग्रुप-A विनर, ग्रुप-B रनर-अप

ग्रुप 2: भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ग्रुप-A रनर-अप, ग्रुप-B विनर

क्या रहेगा प्वाइंट टेबल सिस्टम?

आईसीसी इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्वाइंट टेबल सिस्टम जारी कर चुकी है. हर टीम को जीतने पर दो प्वाइंट मिलेंगे, वही हारने पर जीरो प्वाइंट मिलेंगे. अगर मैच टाई या रद्द होता तो टीमों में एक-एक प्वाइंट बंट जाएगा. अगर ग्रुप में दो टीमों के प्वाइंट्स बराबर होते हैं, तब इस हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि उन्होंने टूर्नामेंट में कितने मैच जीते, उनका नेट-रनरेट क्या था और आमने-सामने का क्या रिकॉर्ड रहा है.

कुल सात मैदानों पर होंगे मैच

टी20 विश्व कप 2022 में कुल 45 मैचों का आयोजन किया जाना है. जहां क्वालिफाइंग राउंड के सभी 12 मैच होबार्ट और जिलॉन्ग में खेले जाएंगे. वहीं सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड और ब्रिस्बेन सुपर12 स्टेज के मैचों की मेजबानी करेंगे. सेमीफाइनल मैच एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने हैं. वहीं फाइनल मुकाबला 13 नवंबर 2022 को ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होना है.

क्वालिफाइंग मैचों का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

16 अक्टूबर श्रीलंका बनाम नामीबिया, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

16 अक्टूबर यूएई VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

17 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS स्कॉटलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

17 अक्टूबर जिम्बाब्वे VS आयरलैंड, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

18 अक्टूबर नामीबिया VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

18 अक्टूबर श्रीलंका VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

19 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS आयरलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

19 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

20 अक्टूबर नीदरलैंड्स VS श्रीलंका, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

20 अक्टूबर नामीबिया VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

21 अक्टूबर आयरलैंड VS वेस्टइंडीज, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

21 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

सुपर-12 स्टेज का पूरा शेड्यूल:

टीम इंडिया का पहला मुकाबला PAK से

भारतीय टीम इस वर्ल्डकप में खिताबी सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगी. उसका पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में होना है. इसके बाद 27 अक्टूबर को ग्रुप-A की रनरअप टीम से उसका मैच होगा. फिर रोहित ब्रिगेड 30 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और 2 नवंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगी. फिर टीम इंडिया सुपर-12 स्टेज का आखिरी मैच छह नवंबर को ग्रुप-B की विनर टीम का सामना करेगी.

टी20 वर्ल्डकप 2022 में भारत के मुकाबले (भारतीय समयानुसार):

23 अक्टूबर बनाम पाकिस्तान, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न

27 अक्टूबर बनाम ग्रुप-ए रनरअप, दोपहर 12.30 बजे, सिडनी

30 अक्टूबर बनाम साउथ अफ्रीका, शाम 4.30 बजे, पर्थ

2 नवंबर बनाम बांग्लादेश, दोपहर 1.30 बजे, एडिलेड

6 नवंबर बनाम ग्रुप-बी विनर, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न

विजेता टीम को मिलेगी कितनी राशि?

आईसीसी के मुताबिक टी20 वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को 1.6 मिलियन डॉलर, रनर-अप टीम को 8 लाख मिलियन डॉलर मिलेंगे. जबकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बाकी दो टीमों को 4-4 लाख डॉलर दिए जाएंगे. टी20 वर्ल्डकप के लिए कुल 5.6 मिलियन डॉलर की प्राइज मनी तय की गई है, जो सभी 16 टीमों में अलग-अलग प्रकार से बांटी जाएगी. सुपर-12 स्टेज में कुल 12 टीमें खेलेंगी, इनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल स्टेज में जाएंगी.

जो 8 टीमें इस स्टेज से बाहर हो जाएंगी, उनको भी आईसीसी द्वारा ईनाम दिया जाएगा. इन टीमों को 70 हजार डॉलर दिया जाएगा, पिछले टी-20 वर्ल्डकप में यह राशि 40 हज़ार डॉलर थी. जो चार टीमें पहले राउंड से ही बाहर हो जाएंगी, उन्हें 40 हजार डॉलर दिए जाएंगे. जबकि पहले राउंड में जीत पर भी 40 हजार डॉलर की राशि मिलेगी. इस राउंड में कुल 12 मैच खेले जाएंगे, इस दौरान आईसीसी द्वारा कुल 4.8 लाख डॉलर बांटे जाएंगे.

टी-20 वर्ल्डकप की प्राइज मनी (भारतीय रुपये में)

• विजेता: करीब 13 करोड़ रुपये

• रनर्स अप: 6.52 करोड़ रुपये

• सेमीफाइनल: 3.26 करोड़ रुपये

• सुपर-12 में जीत: 32 लाख रुपये

• सुपर-12 से बाहर होने वाली टीम: 57 लाख रुपये

• पहले राउंड में जीत: 32 लाख रुपये

• पहले राउंड से बाहर होने पर: 32 लाख रुपये

कहां देखे जा सकेंगे वर्ल्डकप मैच?

भारत में टी20 वर्ल्डकप के मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा. वहीं हॉटस्टार और वेबसाइट पर इन मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग होने जा रही है. इसके अलावा दूरदर्शन भी भारत के सभी मैच, सेमीफाइनल, फाइनल मुकाबलों का प्रसारण करेगा. साथ ही aajtak.in पर आप टी20 वर्ल्डकप से जुड़ी सभी खबरें, रोचक आंकड़ों को पढ़ पाएंगे. आइए टीमों के स्कवॉड पर भी नजर डाल लें.

ये चार टीमें जीत की प्रबल दावेदार

टी20 वर्ल्ड कप का यह 8वां सीजन है. भारतीय टीम ने 2007 में हुए पहले सीजन का खिताब अपने नाम किया था. अब तक सिर्फ वेस्टइंडीज ही अकेली टीम है, जिसने दो बार (2012, 2016) खिताब जीता है. इसके अलावा पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया 1-1 बार खिताब जीत चुके हैं. यदि इस बार की बात करें तो मौजूदा चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान मजबूत दावेदार दिखाई दे रही है. वहीं न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को भी कम आंकना भारी भूल होगी.

जानें सभी 16 टीमों के स्क्वॉड

स्कवॉड की बात करें तो टूर्नामेंट के पहले दौर में प्रतिस्पर्धा करने वाली सभी टीमें ही 9 अक्टूबर के भीतर ही अपने स्क्वॉड में बदलाव कर सकती थी. वहीं सुपर-12 के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों को 15 अक्टूबर से पहले तक अपनी टीमों में बदलाव करने की आजादी थी. इसका फायदा उठाते हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ने डेडलाइन से ठीक पहले अपने स्क्वॉड में बदलाव किए हैं.अब केवल आईसीसी की अनुमति के बाद ही स्क्वॉड में फेरबदल हो सकता है. जानते हैं सभी 16 टीमों के स्क्वॉड के बारे में-

सुपर-12 का ग्रुप-1

ऑस्ट्रेलियाई स्क्वॉड: एरॉन फिंच (कप्तान), मैथ्यू वेड, डेविड वॉर्नर, मार्कस स्टोइनिस, एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और एडम जाम्पा.

अफगानिस्तान टीम: मोहम्मद नबी (कप्तान), राशिद खान, रहमनुल्लाह गुरबाज, नजीबुल्लाह जदरान, अजमतुल्लाह ओमरजई, दरवेश रसूली, फरीद अहमद, फज़लहक फारूकी, हजरतुल्लाह जजई, इब्राहिम जदरान, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, कैस अहमद, सलीम सफी और उस्मान गनी.

इंग्लैंड की टीम: जोस बटलर (कप्तान), मोईन अली, एलेक्स हेल्स, हैरी ब्रुक, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, आदिल राशिद, फिल साल्ट, बेन स्टोक्स, रीस टॉप्ली, डेविड विली, क्रिस वोक्स और मार्क वुड.

रिजर्व प्लेयर: टायमल मिल्स, लियाम डॉसन और रिचर्ड ग्लीसन.

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), टिम साउदी, ईश सोढ़ी, मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, मार्टिन गप्टिल, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवोन कॉन्वे, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, ट्रेंट बोल्ट, फिन एलन.

सुपर-12 का ग्रुप-2

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, आर. अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर.

पाकिस्तान टीम: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, ​​शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, फखर जमां.

ट्रेवलिंग रिजर्व: मोहम्मद हारिस, उस्मान कादिर और शाहनवाज दहानी.

साउथ अफ्रीका टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, वायने पर्नेल, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया, मार्को जानसेन, कैगिसो रबाडा, रिली रोसो, तबरेज शम्सी और ट्रिस्टन स्टब्स.

रिजर्व प्लेयर: ब्योर्न फोर्टुइन, लिजाद विलियम्स और एंडिले फेहलुक्वायो.

बांग्लादेश: शाकिब अल हसन (कप्तान), नूरुल हसन, अफीफ हुसैन, इबादत हुसैन, हसन महमूद, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, नजमुल हुसैन शंतो, शोरिफुल इस्लाम, सौम्य सरकार, मोसादिक हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, यासिर अली चौधरी.

स्टैंडबाय प्लेयर्स: मोहम्मद सैफुद्दीन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, सब्बीर रहमान.

फर्स्ट राउंड ग्रुप-ए (क्वालिफाइंग राउंड)

नामीबिया की टीम: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, दीवान ला कॉक, स्टीफन बार्ड, निकोल लॉफ्टी ईटन, जान फ्रिलिंक, डेविड विजे, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जेन ग्रीन, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, तांगेनी लुंगमेनी, माइकल वैन लिंगेन, बेन शिकोंगो, कार्ल बरकेनस्टॉक , लोहान लॉरेंस, हेलाओ या फ्रांस.

श्रीलंकाई टीम: दासुन शनाका (कप्तान), दनुष्का गुणातिलक, पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चरित असलंका, भानुका राजपक्षे (विकेटकीपर), धनंजय डिसिल्वा, वानिंदु हसारंगा, महीष तीक्ष्णा, जेफरी वेंडरसे, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंता चमीरा (फिटनेस के अधीन), लाहिरू कुमारा (फिटनेस के अधीन), दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन.

स्टैंडबाय: अशेन बंडारा, प्रवीण जयाविक्रमा, दिनेश चांदीमल, बिनुरा फर्नांडो और नुवानिंदु फर्नांडो.

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, शारिज अहमद, लोगान वैन बीक, टॉम कूपर, ब्रैंडन ग्लोवर, टिम वैन डेर गुगटेन, फ्रेड क्लासेन, बास डी लीडे, पॉल वैन मीकेरेन, रूलोफ वैन डेर मर्व, स्टीफ़न मायबर्ग, तेजा निदामानुरु, मैक्स ओ'डॉड, टिम प्रिंगल, विक्रम सिंह.

संयुक्त अरब अमीरात: सीपी रिजवान (कप्तान), वृत्य अरविंद, चिराग सूरी, मुहम्मद वसीम, बासिल हमीद, आर्यन लकड़ा, जवार फरीद, काशिफ दाउद, कार्तिक मयप्पन, अहमद रजा, जहूर खान, जुनैद सिद्दीकी, साबिर अली, अलीशान शराफू, अयान खान.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: सुल्तान अहमद, फहद नवाज, विष्णु सुकुमारन, आदित्य शेट्टी, संचित शर्मा.

फर्स्ट राउंड ग्रुप-बी (क्वालिफाइंग राउंड)

आयरलैंड: एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), मार्क अडायर, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, फिओन हैंड, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, कॉनर ओल्फर्ट, सिमी सिंह, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर, ग्राहम ह्यूम.

स्कॉटलैंड: रिचर्ड बेरिंगटन (कप्तान), जॉर्ज मुन्से, माइकल लीस्क, ब्रैडली व्हील, क्रिस सोल, क्रिस ग्रीव्स, सफ्यान शरीफ, जोश डेवी, मैथ्यू क्रॉस, कैलम मैकलियोड, हमजा ताहिर, मार्क वाट, ब्रैंडन मैकमुलेन, माइकल जोन्स, क्रेग वालेस.

वेस्टइंडीज टीम: निकोलस पूरन (कप्तान), रोवमैन पॉवेल, यानिक कारिया, जॉनसन चार्ल्स, शेल्डन कॉट्रेल, शमराह ब्रूक्स, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, काइल मेयर्स, ओबेद मैकॉय, रेमन रीफर और ओडियन स्मिथ.

जिम्बाब्वे की टीम: क्रेग इर्विन (कप्तान), रेयान बर्ल, रेजिस चकाब्वा, तेंदई चतारा, ब्रैडली इवांस, ल्यूक जोंगवे, क्लाइव मडांडे, वेस्ली मधेवेरे, वेलिंग्टन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, सिकंदर रजा, मिल्टन शुंबा और सीन विलियम्स.

रिजर्व प्लेयर: तनाका चिवंगा, इनोसेंट काया, केविन कसुजा, तदीवानाशे मारुमनी और विक्टर न्याउची.