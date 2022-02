ICC T-20 Rankings: T-20 रैंकिंग में होती हैं 91 टीमें, भारत नंबर वन, जानें कौन है सबसे पीछे

ICC T-20 Rankings: भारत और श्रीलंका के बीच टी-20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है. टीम इंडिया इस वक्त टी-20 में नंबर एक टीम है और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में इसी रिकॉर्ड पर नज़र बनाए हुए है. आईसीसी वक्त-वक्त पर रैंकिंग को जारी करता रहता है, लेकिन इसमें अधिकतर टॉप 10 टीमों की लिस्ट ही जारी की जाती है.

लेकिन आईसीसी की टी-20 रैंकिंग की अगर पूरी लिस्ट देखें, तो इसमें कुल 91 देशों के नाम शामिल हैं. जिनमें भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज़, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप दस की टीमें हैं. टॉप में अधिकतर वही टीमें हैं, जिन्हें टेस्ट टीम की भी मान्यता मिल चुकी है.

ICC Rankings

आईसीसी की रैंकिंग में साल और सीजन के कुल मैच, उसके प्वाइंट और रेटिंग्स होती हैं. रेटिंग्स के हिसाब से ही किसी भी टीम का रैंकिंग में नंबर ऊपर-नीचे होता है. भारत के अभी 269 रेटिंग्स प्वाइंट हैं, जबकि इंग्लैंड के भी इतने ही रेटिंग्स प्वाइंट हैं.

अगर रैंकिंग की फुल लिस्ट में नीचे की पांच टीमों का नाम देखें, तो कई दर्शकों ने उनके मैच भी मुश्किल ही देखे होंगे. इंडोनेशिया की टीम 3 मैच खेलकर सबसे नीचे यानी 91 रैंक पर है, उसके कोई भी प्वाइंट या रेटिंग्स नहीं हैं. नीचे की पांच टीमों में चीन (87), तुर्की (88), एस्वातिनी (89), लेसोथो (90), इंडोनेशिया (91) है.

आईसीसी रैंकिंग में शामिल सभी देशों की लिस्ट (टी-20)

1 India

2 England

3 Pakistan

4 New Zealand

5 South Africa

6 Australia

7 West Indies

8 Afghanistan

9 Sri Lanka

10 Bangladesh

11 Zimbabwe

12 UAE

13 Scotland

14 Ireland

15 Nepal

16 Namibia

17 Netherlands

18 Oman

19 Papua New Guinea

20 Singapore

21 Qatar

22 Canada

23 Jersey

24 Hong Kong

25 Uganda

26 Italy

27 Kuwait

28 United States

29 Saudi Arabia

30 Kenya

31 Bahrain

32 Bermuda

33 Malaysia

34 Germany

35 Tanzania

36 Denmark

37 Botswana

38 Guernsey

39 Spain

40 Romania

41 Norway

42 Nigeria

43 Austria

44 Belgium

45 Sweden

46 France

47 Mexico

48 Cayman Islands

49 Vanuatu

50 Portugal

51 Philippines

52 Ghana

53 Isle of Man

54 Luxembourg

55 Argentina

56 Bahamas

57 Malawi

58 Peru

59 Fiji

60 Finland

61 Sierra Leone

62 Hungary

63 Samoa

64 Costa Rica

65 Japan

66 Belize

67 Malta

68 Panama

69 Thailand

70 Cyprus

71 Czech Republic

72 South Korea

73 Greece

74 Mozambique

75 Rwanda

76 Bhutan

77 Bulgaria

78 Saint Helena

79 Seychelles

80 Brazil

81 Maldives

82 Gibraltar

83 Chile

84 Myanmar

85 Estonia

86 Serbia

87 China

88 Turkey

89 Eswatini

90 Lesotho

91 Indonesia