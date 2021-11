T10 League: इस बार UAE में धमाल मचाएंगे दुनियाभर के क्रिकेटर, 10 ओवर के टूर्नामेंट में उतरेगा भारत का यह वर्ल्ड कप विजेता

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद अब दुनियाभर के क्रिकेटर 10 ओवर के खेल में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. क्रिकेट से इस सबसे छोटे फॉर्मेट में 4 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे, जिनमें 2007 के टी-20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे यूसुफ पठान भी शामिल हैं.

दरअसल, यूएई में एक टी-10 लीग खेली जाती है. यह टूर्नामेंट 2017 में शुरू किया गया था, जिसका 5वां सीजन 19 नवंबर से शुरू हो गया है. यह पूरा टूर्नामेंट पिछली बार की तरह ही अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले सीजन में 8 टीमें खेली थीं, जबकि इस 2021-22 सीजन में सिर्फ 6 टीमें ही खेलेंगी. तीन टीमें पुणे डेविल्स, कलंदर्स और मराठा अरेबियंस अगले सीजन से नहीं खेलेंगी, जबकि चेन्नई ब्रेव एक नई टीम टूर्नामेंट में शामिल की गई है.

शेख जायद स्टेडियम में होंगे सभी मैच



हाल ही में शेख जायद स्टेडियम में टी-20 वर्ल्ड कप के भी कुछ मैच खेले गए थे, जिसका सेमीफाइनल मुकाबला भी इसी मैदान पर हुआ था. यह मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था. इससे ठीक पहले आईपीएल के दूसरे फेज के भी कुछ मैच इसी मैदान पर खेले गए थे. आईपीएल 2020 सीजन भी पूरा यूएई में ही खेला गया था, जिसके कुछ मैच भी इसी मैदान पर हुए थे.

Make sure your sound is on for this one! 🔊🤯@kennarlewis out in the middle preparing for today’s opening match 💪#AbuDhabiT10 #InAbuDhabi #CricketsFastestFormat pic.twitter.com/h7Xz6M2RAc