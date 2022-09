Suryakumar Yadav T20I Ranking: टी20 रैंकिंग में सूर्यकुमार नंबर-1 के करीब, टॉप-10 में अकेले भारतीय, कोहली को भी फायदा

Suryakumar Yadav T20I Ranking: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (28 सितंबर) को टी20 इंटरनेशनल खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की है. इसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी चमके हैं. टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई है.

सूर्यकुमार दो पायदान के फायदे के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को पछाड़ा है. अब पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की बारी है, जो टॉप पर काबिज हैं.

सूर्यकुमार ने बाबर आजम को पछाड़ा

रिजवान 861 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बरकरार हैं. जबकि दूसरे नंबर पर पहुंचे सूर्यकुमार के 801 पॉइंट्स हैं. बाबर आजम को एक पायदान का नुकसान हुआ है, जो अब 799 अंक के साथ तीसरे नंबर पर फिसल गए हैं. बता दें कि सूर्यकुमार आईसीसी के टॉप-10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अकेले भारतीय हैं.

कोहली को एक पायदान का फायदा

सूर्या के बाद रैंकिंग में दूसरे भारतीय रोहित शर्मा हैं, जो 613 पॉइंट्स के साथ 13वें नंबर पर काबिज हैं. पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को एक पायदान का फायदा हुआ है, जो अब 15वें नंबर पर आ गए हैं. कोहली के 606 अंक हैं. भारतीयों में सबसे ज्यादा नुकसान केएल राहुल और ऋषभ पंत को हुआ है. दोनों 4-4 पायदान नीचे फिसल गए हैं. राहुल 22वें और पंत 70वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

