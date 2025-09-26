पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की शिकायत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) के सामने खुद को दोषी मानने से इनकार कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, सूर्यकुमार ने गुरुवार को सुनवाई में हिस्सा लिया, जहां उन्हें भविष्य में ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK: भारत के साथ मैच से पहले पाक टीम का नया ड्रामा, 6-0 चिल्लाते सुने गए हारिस रऊफ

सूत्रों के मुताब‍िक अगर सूर्यकुमार दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें चेतावनी दी जा सकती है या फिर मैच फीस में कटौती की सजा मिल सकती है.

इस मामले में ICC का आधिकारिक फैसला आज (26 स‍ितंबर) ही आने की उम्मीद है. वहीं BCCI की शिकायत पर पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों को भी मैच रेफरी के सामने पेश होना होगा, जहां उनके खिलाफ सुनवाई होगी.



यह भी पढ़ें: Sahibzada Farhan gun celebration: फिफ्टी बनाकर साह‍िबजादा फरहान ने चलाई गोलियां, टीम इंडिया के जवाबी 'गोलों' से हुए धराशायी

Advertisement

क्या है पूरा मामला

दरअसल, भारत ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों हार‍िस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मुकाबले के दौरान उनके उकसाने वाले इशारों को लेकर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई थी. यह मैच पिछले रविवार (21 स‍ितंबर) को दुबई खेला गया था.



यह भी पढ़ें: 'कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर, पहलगाम...', सूर्या ने बताई PAK के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की वजह

वहीं BCCI की श‍िकायत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ श‍िकायत की थी. सूर्या ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए और ऑपरेशन 'सिंदूर' में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को जीत समर्पित करते हुए बयान दिया था. उनका यह बयान 14 सितंबर के मैच के बाद आया था. PCB का आरोप है कि सूर्या की टिप्पणी राजनैत‍िक थी.

---- समाप्त ----