कप्तान सूर्या ने तूफानी पारी खेल रचा खास कीर्तिमान... बाबर आजम पीछे छूटे, ये गेंदबाज बना गया शर्मनाक रिकॉर्ड

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी (शनिवार) को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ खेला. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया. सूर्यकुमार ने 10 चौके और चार छक्के की मदद से 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए.
सूर्यकुमार यादव ने इस इनिंग्स के दौरान टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान 1000 हजार रन पूरे कर लिए. कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव का ये टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू मैच भी था. सूर्यकुमार टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान डेब्यू मुकाबले में दूसरी सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं.
सूर्यकुमार यादव बाबर आजम (पाकिस्तान), महेला जयवर्धने (श्रीलंका) और मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश) जैसे खिलाड़ियों से आगे निकल गए. इस मामले में सूर्यकुमार यादव केवल वेस्टइंडीज के क्रिस गेल से पीछे रह गए, जिन्होंने साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द ओवल में 88 रन बनाए थे.
कप्तान के रूप में डेब्यू पारी में उच्चतम स्कोर (टी20 विश्व कप)
88 क्रिस गेल बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल, 2009
84* सूर्यकुमार यादव बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, वानखेड़े, 2026
68* बाबर आजम बनाम भारत, दुबई 2021
65 महेला जयवर्धने बनाम कनाडा, जोहानिसबर्ग, 2007
61 मोहम्मद अशरफुल बनाम वेस्टइंडीज, जोहानिसबर्ग, 2007
सूर्यकुमार यादव ने अपनी इनिंग्स के दौरान तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर की जमकर खबर ली. नेत्रवलकर ने 16वें ओवर में 21 रन दिए. फिर पारी की आखिरी ओवर में भी इस तेज गेंदबाज ने इतने ही रन खर्च किए. नेत्रवलकर ने 4 ओवरों में कुल 65 रन लुटाए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.टी20 वर्ल्ड कप मैच में किसी गेंदबाज की ये सबसे महंगी गेंदबाजी रही. नेत्रवलकर ने श्रीलंका के सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया. जयसूर्या ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रन खर्च कर दिए थे.
सूर्यकुमार यादव की शानदार इनिंग्स के चलते ही भारतीय टीम इस मुकाबले में यूएसए के खिलाफ 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाने में सफल रही. भारतीय टीम के 6 विकेट 77 रनों के स्कोर तक गिर गए थे, लेकिन उसके बाद सूर्या ब्रिगेड मैच में कमबैक करने में कामयाब हो पाई.