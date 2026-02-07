scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कप्तान सूर्या ने तूफानी पारी खेल रचा खास कीर्तिमान... बाबर आजम पीछे छूटे, ये गेंदबाज बना गया शर्मनाक रिकॉर्ड

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर सुर्खियां बटोरीं. सूर्यकुमार यादव जब क्रीज पर उतरे तो भारत काफी मुश्किल में था. कप्तान सूर्या ने शानदार इनिंग्स खेल भारत को संकट से उबारा.

Advertisement
X
सूर्यकुमार यादव ने यूएसए के खिलाफ गदर काटा. (Photo: AP)
सूर्यकुमार यादव ने यूएसए के खिलाफ गदर काटा. (Photo: AP)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी (शनिवार) को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ खेला. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया. सूर्यकुमार ने 10 चौके और चार छक्के की मदद से 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए. 

सूर्यकुमार यादव ने इस इनिंग्स के दौरान टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान 1000 हजार रन पूरे कर लिए. कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव का ये टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू मैच भी था. सूर्यकुमार टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान डेब्यू मुकाबले में दूसरी सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं.

सूर्यकुमार यादव बाबर आजम (पाकिस्तान), महेला जयवर्धने (श्रीलंका) और मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश) जैसे खिलाड़ियों से आगे निकल गए. इस मामले में सूर्यकुमार यादव केवल वेस्टइंडीज के क्रिस गेल से पीछे रह गए, जिन्होंने साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द ओवल में 88 रन बनाए थे.

कप्तान के रूप में डेब्यू पारी में उच्चतम स्कोर (टी20 विश्व कप)
88 क्रिस गेल बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल, 2009
84* सूर्यकुमार यादव बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, वानखेड़े, 2026
68* बाबर आजम बनाम भारत, दुबई 2021
65 महेला जयवर्धने बनाम कनाडा, जोहानिसबर्ग, 2007
61 मोहम्मद अशरफुल बनाम वेस्टइंडीज, जोहानिसबर्ग, 2007

सम्बंधित ख़बरें

USA's Shadley van Schalkwyk celebrates
कौन है ये अमेरिकी गेंदबाज, जिसने भारत के खिलाफ 1 ही ओवर में लिए 3 विकेट
India versus USA T20 World Cup match at Wankhede Stadium Mumbai
टी20 वर्ल्ड कप: USA के खिलाफ़ भारत की पहले बैटिंग, देखें प्लेइंग-11
Romario Shepherd
W,W,W… इस गेंदबाज ने काटा गदर, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेकर पलटा मैच
IND vs PAK, India vs Pakistan, T20 World Cup
ICC की सख्ती के आगे झुका PAK, भारत संग वर्ल्ड कप मैच पर बदले तेवर, बातचीत को तैयार
Team India
LIVE: भारतीय टीम ने बनाई पकड़... यूएसए का छठा विकेट धड़ाम, हरमीत शून्य पर आउट
Advertisement

सूर्यकुमार यादव ने अपनी इनिंग्स के दौरान तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर की जमकर खबर ली. नेत्रवलकर ने 16वें ओवर में 21 रन दिए. फिर पारी की आखिरी ओवर में भी इस तेज गेंदबाज ने इतने ही रन खर्च किए. नेत्रवलकर ने 4 ओवरों में कुल 65 रन लुटाए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.टी20 वर्ल्ड कप मैच में किसी गेंदबाज की ये सबसे महंगी गेंदबाजी रही. नेत्रवलकर ने श्रीलंका के सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया. जयसूर्या ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रन खर्च कर दिए थे.

सूर्यकुमार यादव की शानदार इनिंग्स के चलते ही भारतीय टीम इस मुकाबले में यूएसए के खिलाफ 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाने में सफल रही. भारतीय टीम के 6 विकेट 77 रनों के स्कोर तक गिर गए थे, लेकिन उसके बाद सूर्या ब्रिगेड मैच में कमबैक करने में कामयाब हो पाई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement