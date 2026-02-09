scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SA vs CAN Live Score, T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी जारी, कनाडा ने जीता है टॉस

South Africa (SA) vs Canada (CAN) Live Score, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला आज साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच खेला जा रहा है. ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है. इस मुकाबले के जरिए दोनों ही टीमें अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज कर रही हैं.

Advertisement
X
वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच भिड़ंत (Photo: ITG)
वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच भिड़ंत (Photo: ITG)

टी20 वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला आज साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच खेला जा रहा है. ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है. कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मुकाबले के जरिए दोनों ही टीमें अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज कर रही हैं. साउथ अफ्रीका की बैटिंग जारी है. इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): एडेन मार्करम,  क्विंटन डी कॉक, रेयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, कागीसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.

कनाडा (प्लेइंग इलेवन): युवराज समरा, दिलप्रीत बाजवा, नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा, हर्ष ठाकर, साद बिन जफर, जसकरन सिंह, दिलन हेइलिगर, कलीम सना, अंश पटेल.

सम्बंधित ख़बरें

Mohsin Naqvi and India vs Pakistan
ICC ने नहीं मानी पाकिस्तान की कोई शर्त, दिया फाइनल अल्टीमेटम, बांग्लादेश को भी झटका
IND VS PAK
भारतीय प्लेयर्स से हैंडशेक की जिद पर क्यों अड़ा पाकिस्तान... सीक्रेट मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
Nepal vs England match cover image.
चार रन से रुका इतिहास... वानखेड़े में नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप का मतलब बता दिया
T20 World Cup 2026: UAE Warns PCB, भारत-पाक मैच विवाद
Harshit Rana Injury: सर्जरी के बाद किया ये इमोशनल पोस्ट

भारत के खिलाफ जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद से दक्षिण अफ्रीका का टी20 प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. इस दौरान टीम ने 32 मैच खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 12 में जीत हासिल की है. हालांकि, टीम के पास अब विश्व खिताब जीतने का आत्मविश्वास जरूर है. दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर अपना लंबे समय से चला आ रहा खिताबी सूखा खत्म किया था.

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा कि टीम 2024 के फाइनल में भारत से मिली हार का बोझ नहीं ढो रही है.

Advertisement

मार्करम ने कहा, पिछला वर्ल्ड कप अब इतिहास है. दो साल हो चुके हैं. इसके बाद हमने काफी क्रिकेट खेला है. खिताब का दावेदार बनने का हक पहले ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करके हासिल करना होता है.

कनाडा की नजर मजबूत छाप छोड़ने पर

कनाडा ने पिछले चार महीनों में ज्यादा उच्च स्तर का क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन टीम इस टूर्नामेंट में प्रभाव छोड़ने के इरादे से उतरेगी. यह कनाडा का लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    IPL
    Advertisement