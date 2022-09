South Africa Team, T20 World Cup 2022: वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, चोटिल रसी वैन डेर डुसेन हुए बाहर

South Africa Team, T20 World Cup 2022: इस साल ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. साथ ही तीन खिलाड़ियों को रिजर्व में भी रखा गया है. टीम की कप्तानी टेम्बा बावुमा के हाथों में ही होगी.

इस अफ्रीकी टीम में विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, एडेन मार्करम, एनरिक नॉर्किया, कैगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी जैसे स्टार प्लेयर हैं. इस टीम को खिताब का दावेदार कहा जा सकता है. मगर इस टीम में एक स्टार प्लेयर गायब है.

इंग्लैंड से टेस्ट मैच में चोटिल हुए थे रसी वैन डेर डुसेन

दरअसल, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रसी वैन डेर डुसेन को टीम से बाहर रखा गया है. इसकी वजह उनकी चोट है. साउथ अफ्रीका ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ उसी के घर में टेस्ट सीरीज खेली थी. इसी सीरीज के दूसरे टेस्ट के दौरान डुसेन चोटिल हो गए थे. फील्डिंग के दौरान उनकी बाएं हाथ की उंगली चोटिल में चोट लग गई थी, जो अब तक ठीक नहीं हुई.

PROTEAS WORLD CUP SQUAD 🇿🇦



1⃣5⃣ players

🧢 World Cup debut for Tristan Stubbs

🤕 Rassie van der Dussen misses out due to injury#BePartOfIt #T20WorldCup pic.twitter.com/0Pzxm4uDQJ