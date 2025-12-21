scorecardresearch
 
IND W vs SL W: मैदान में उतरते ही इतिहास रच देंगी स्मृति मंधाना-दीप्ति शर्मा, श्रीलंका के खिलाफ पहला टी20 आज

महिला T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत करते हुए भारत की नजर श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज़ में जीत पर होगी. इस दौरान स्मृति मंधाना 4,000 T20I रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज़ बन सकती हैं, जबकि दीप्ति शर्मा सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनने और 1,000 रन–150 विकेट का ऐतिहासिक डबल पूरा करने से बस कुछ कदम दूर हैं.

श्रीलंका के खिलाफ भारत की टी20 सीरीज का आगाज आज से (Photo: ITG)
आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर वापसी करने जा रही है. रविवार यानी 21 दिसंबर से भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का आगाज होगा. ये सीरीज टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से भी अहम है. लेकिन इस सीरीज में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा बड़े रिकॉर्ड्स की दहलीज़ पर खड़ी हैं. दोनों टीमों के बीच यह पहला मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

स्मृति मंधाना इतिहास रचने के बेहद करीब हैं. वह महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज़ बनने की ओर बढ़ रही हैं.

मंधाना के सामने ऐतिहासिक उपलब्धि

इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी न्यूज़ीलैंड की सूज़ी बेट्स थीं. स्मृति मंधाना इस रिकॉर्ड से सिर्फ 18 रन दूर हैं. अब तक स्मृति मंधाना ने 153 मैचों में 3,982 रन बनाए हैं. इस दौरान मंधाना का औसत 29.93 का है और 123.97 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं.  उनके नाम 1 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं.

महिला T20I में सर्वाधिक रन

* सूज़ी बेट्स (न्यूज़ीलैंड) – मैच: 177, रन: 4716
* स्मृति मंधाना (भारत) – मैच: 153, रन: 3982
* हरमनप्रीत कौर (भारत) – मैच: 182, रन: 3654
* चमारी अथापथ्थु (श्रीलंका) – मैच: 146, रन: 3458
* सोफी डिवाइन (न्यूज़ीलैंड) – मैच: 146, रन: 3431

दीप्ति शर्मा भी इतिहास के करीब

वहीं दीप्ति शर्मा भी एक और बड़े रिकॉर्ड की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं. वह महिला T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनने से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं. फिलहाल यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट्ट के नाम है, जिन्होंने 123 मैचों में 151 विकेट लिए हैं.

दीप्ति शर्मा के आंकड़े:

* 129 मैच
* 147 विकेट
* 6.12 की इकॉनमी रेट
* एक बार चार विकेट हॉल

महिला T20I में सर्वाधिक विकेट

* मेगन शुट्ट (ऑस्ट्रेलिया) – मैच: 123, विकेट: 151
* दीप्ति शर्मा (भारत) – मैच: 129, विकेट: 147
* हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा) – मैच: 117, विकेट: 144
* निदा डार (पाकिस्तान) – मैच: 160, विकेट: 144
* सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) – मैच: 101, विकेट: 142

अनोखा डबल भी कर सकती हैं दीप्ति

28 वर्षीय दीप्ति शर्मा एक ऐतिहासिक डबल के भी बेहद करीब हैं. वह महिला T20I क्रिकेट में 1,000 रन + 150 विकेट पूरे करने वाली पहली खिलाड़ी बन सकती हैं. हैरानी की बात यह है कि यह उपलब्धि अब तक पुरुष T20I क्रिकेट में भी हासिल नहीं की गई है.

जीत के साथ शुरुआत पर भारत की नजर

नवंबर में भारत ने इतिहास रचते हुए अपना पहला ICC खिताब जीता था. महिला ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब फोकस सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 क्रिकेट पर है, क्योंकि महिला T20 वर्ल्ड कप अगले साल खेला जाना है.

अब तक भारत महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ एक बार पहुंचा है. साल 2020 में टीम उपविजेता रही थी, जब उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था.

