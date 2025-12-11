'क्रिकेट से ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करती...', शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना का बड़ा बयान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि पिछले 12 सालों में जो एक बात उन्हें सबसे साफ समझ आई है वह यह है कि वो क्रिकेट से ज़्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करतीं हैं. पलाश मुच्छल के साथ शादी टूटने के बाद मंधाना बुधवार को पहली बार पब्लिक में नजर आईं. 7 दिसंबर को उन्होंने एक पोस्ट में अपनी शादी टूटने की पुष्टि की थी.
स्मृति बुधवार को भारत मंडपम में अमेजन सम्भव समिट में कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने ये बात कही. 9 दिसंबर को उन्हें 21 दिसंबर से विशाखापत्तनम में शुरू हो रही श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया.
स्मृति मंधाना ने क्या कहा
समिट में बोलते हुए स्मृति ने 2013 में अपने करियर की शुरुआत से लेकर पिछले महीने हुए विश्व कप की जीत तक अपनी यात्रा को याद किया. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिकेट से ज़्यादा किसी चीज़ को प्यार करती हूं. भारतीय जर्सी पहनना ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है. आप अपनी सारी परेशानियां एक तरफ रख देते हैं और वही सोच आपको जीवन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है.'
उन्होंने कहा कि उनका सपना बचपन से ही बिल्कुल साफ था. उन्होंने कहा, 'जब मैं छोटी थी, बैटिंग का जुनून शुरू से था. कोई समझ नहीं पाता था, लेकिन मेरे मन में हमेशा था कि मैं दुनिया की चैंपियन कहलाऊं.'
मंधाना और झूलन का जिक्र करते हुए मंधाना ने कहा कि हम सच में उनके लिए यह जीतना चाहते थे. उनकी आंखों में आंसू देखकर लगा कि जैसे पूरी महिला क्रिकेट जीत गई हो. यह उनके लिए लड़ी गई लड़ाई की जीत थी.