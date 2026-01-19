वनडे सीरीज गंवाने के बाद कप्तान शुभमन का छलका दर्द... किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेड़ी. वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार (18 जनवरी) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने 41 रनो से जीत हासिल की. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. यानी भारत को जीत के लिए 338 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसकी पूरी टीम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और 296 रन बनाकर ऑल आउट हो गई.

भारत की वनडे सीरीज हार के बाद कप्तान शुभमन गिल का दर्द छलक ही पड़ा. निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया के फीके प्रदर्शन पर उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई और बताया कि कहां चूक हुई, साथ ही किस कारण सीरीज हाथ से निकल गई. शुभमन ने कहा कि टीम 1-1 से बराबरी पर थी और निर्णायक मैच में जिस तरह खेल दिखाना चाहिए था, वैसा बिल्कुल नहीं दिखा.

भारतीय कप्तान ने माना कि खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर गलतियां दोहराईं और योजनाओं पर अमल सही तरीके से नहीं हो पाया. शुभमन ने किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दिया, लेकिन यह साफ था कि वह टॉप-ऑर्डर की नाकामी, गैर-जिम्मेदाराना शॉट चयन, फील्डिंग में लगातार चूकों से बेहद नाराज थे.

कोहली-हर्षित की जमकर की तारीफ

शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, 'पहले मैच के बाद जब हम यहां 1-1 की स्थिति में आए और जिस तरह हमने खेला, वह निराशाजनक था. कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पर हमें पीछे मुड़कर देखना होगा, आत्मचिंतन करना होगा और बेहतर करना होगा.' शुभमन ने विराट कोहली और हर्षित राणा की जमकर तारीफ की.

शुभमन गिल कहते हैं, 'विराट भाई जिस तरह बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, वह हमेशा ही हमारे लिए बड़ा प्लस है. हर्षित ने भी जिस तरह सीरीज में बल्लेबाजी की है, खासकर नंबर-8 पर खेलना आसान नहीं होता. लेकिन उन्होंने जिस तरह आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई है, वह काबिल-ए-तारीफ है. तेज गेंदबाजों ने भी इस सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है.'

शुभमन गिल ने आगे कहा, 'वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हम नीतीश कुमार रेड्डी को अवसर देना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जब वह मैदान पर हों, तो उन्हें पर्याप्त ओवर मिलें, ताकि हम देख सकें कि हमारे लिए कौन-सा कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा और उनके लिए कौन-सी गेंदें अधिक प्रभावी रहती हैं.'

न्यूजीलैंड की इस ऐतिहासिक वनडे सीरीज जीत में स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल की अहम भूमिका रही. मिचेल ने दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से इस सीरीज में 176 की औसत से कुल 352 रन बनाए. मिचेल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया.

