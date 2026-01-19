scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वनडे सीरीज गंवाने के बाद कप्तान शुभमन का छलका दर्द... किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

भारत ने न्यजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर वनडे सीरीज गंवाई है. इसका असर टीम की तैयारियों पर जरूर पड़ेगा. कप्तान शुभमन गिल के मुताबिक टीम को अब स्पष्ट रणनीति, स्टीक कॉम्बिनेशन और अनुशासित प्रदर्शन की जरूरत है ताकि वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम मजबूती से उभर सके.

Advertisement
X
शुभमन ब्रिगेड को न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज गंवानी पड़ी. (Photo: PTI)
शुभमन ब्रिगेड को न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज गंवानी पड़ी. (Photo: PTI)

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेड़ी. वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार (18 जनवरी) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने 41 रनो से जीत हासिल की. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. यानी भारत को जीत के लिए 338 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसकी पूरी टीम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और 296 रन बनाकर ऑल आउट हो गई.

यह भी पढ़ें: पहले टेस्ट अब ODI, गंभीर युग में एक और शर्मनाक रिकॉर्ड... न्यूजीलैंड ने 37 साल का सूखा किया खत्म

भारत की वनडे सीरीज हार के बाद कप्तान शुभमन गिल का दर्द छलक ही पड़ा. निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया के फीके प्रदर्शन पर उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई और बताया कि कहां चूक हुई, साथ ही किस कारण सीरीज हाथ से निकल गई. शुभमन ने कहा कि टीम 1-1 से बराबरी पर थी और निर्णायक मैच में जिस तरह खेल दिखाना चाहिए था, वैसा बिल्कुल नहीं दिखा.

सम्बंधित ख़बरें

India's Virat Kohli celebrates after scoring a century (100 runs)
कोहली ने शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, सहवाग-सचिन पीछे छूटे
Daryl Mitchell
Daryl Mitchell ने Indian Team के खिलाफ रचा इतिहास!
Virat Kohli and Daryl Mitchell
कोहली ने कीवी बल्लेबाज को धक्का देकर पवेलियन भेजा, VIDEO
Daryl Mitchell
8 इनिंग्स और 4 शतक... भारत के खिलाफ खूब चलते हैं मिचेल, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
Virat Kohli
कोहली का शतक भी नहीं दिला सका जीत, इंदौर वनडे जीतकर न्यूजीलैंड ने रचा इत‍िहास

भारतीय कप्तान ने माना कि खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर गलतियां दोहराईं और योजनाओं पर अमल सही तरीके से नहीं हो पाया. शुभमन ने किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं दिया, लेकिन यह साफ था कि वह टॉप-ऑर्डर की नाकामी, गैर-जिम्मेदाराना शॉट चयन, फील्डिंग में लगातार चूकों से बेहद नाराज थे.

Advertisement

कोहली-हर्षित की जमकर की तारीफ
शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, 'पहले मैच के बाद जब हम यहां 1-1 की स्थिति में आए और जिस तरह हमने खेला, वह निराशाजनक था. कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पर हमें पीछे मुड़कर देखना होगा, आत्मचिंतन करना होगा और बेहतर करना होगा.' शुभमन ने विराट कोहली और हर्षित राणा की जमकर तारीफ की.

शुभमन गिल कहते हैं, 'विराट भाई जिस तरह बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, वह हमेशा ही हमारे लिए बड़ा प्लस है. हर्षित ने भी जिस तरह सीरीज में बल्लेबाजी की है, खासकर नंबर-8 पर खेलना आसान नहीं होता. लेकिन उन्होंने जिस तरह आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई है, वह काबिल-ए-तारीफ है. तेज गेंदबाजों ने भी इस सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है.'

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने इंदौर ODI में शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, सहवाग-सचिन पीछे छूटे

शुभमन गिल ने आगे कहा, 'वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हम नीतीश कुमार रेड्डी को अवसर देना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जब वह मैदान पर हों, तो उन्हें पर्याप्त ओवर मिलें, ताकि हम देख सकें कि हमारे लिए कौन-सा कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा और उनके लिए कौन-सी गेंदें अधिक प्रभावी रहती हैं.'

न्यूजीलैंड की इस ऐतिहासिक वनडे सीरीज जीत में स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल की अहम भूमिका रही. मिचेल ने दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से इस सीरीज में 176 की औसत से कुल 352 रन बनाए. मिचेल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement