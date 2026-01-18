पहले टेस्ट अब ODI, गंभीर युग में एक और शर्मनाक रिकॉर्ड... न्यूजीलैंड ने 37 साल, 7 ODI सीरीज का सूखा किया खत्म

भारतीय टीम इंदौर वनडे में रविवार को 338 रन का टारगेट हासिल नहीं हासिल नहीं कर सकी. विराट कोहली का शतक और हर्षित राणा का अर्धशतक केवल हार का अंतर कम कर सका. न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय धरती पर वनडे सीरीज जीती है. यह 7 वनडे सीरीज और 37 साल बाद हुआ है. इंदौर में हारकर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने तीन वनडे की सीरीज 2-1 से गंवा दी. इंदौर में खेले गए आखिरी मुकाबले को कीवी टीम ने 41 रन से जीता
भारत को जीत के लिए 338 रन का लक्ष्य मिला था. विराट कोहली के 124 रन के बावजूद टीम इंडिया 46 ओवर में 296 रन पर ढेर हो गई. न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के 137 और ग्लेन फिलिप्स के 106 रन के बूते आठ विकेट पर 337 रन का स्कोर खड़ा किया था.
New Zealand register a 41-run victory in the decider and win the series 2-1— BCCI (@BCCI) January 18, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/KR2ertVUf5#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JuuARZ4y53
गंभीर के नाम एक और शर्मनाक कीर्तिमान
अक्टूबर 2024 में कोचिंग संभालने के कुछ महीनों बाद गंभीर कम से कम तीन मैचों की घरेलू सीरीज में व्हाइटवॉश होने वाले पहले भारतीय कोच बने. न्यूजीलैंड जिसने पहली बार 1955-56 में भारत का दौरा किया था, कभी भी भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया था. लेकिन इस बार कीवी टीम ने 3-0 से सीरीज जीती.
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था जब भारतीय टीम को अपने घर पर तीन या उससे ज्यादा मैचों सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था.
अब इसी तरह वनडे सीरीज में भारत का रिकॉर्ड खराब हुआ. जब 37 साल और 7 वनडे सीरीज के बाद न्यूजीलैंड ने भारत में कोई वनडे सीरीज जीती है.
ऐसा रहा है वनडे सीरीज का इतिहास
दोनों देशों के बीच 50 ओवर्स की सीरीज का इतिहास 1988 के दिसंबर में शुरू हुआ था. तब से अब तक कुल 7 बाइलेट्रल (द्विपक्षीय) सीरीज हो चुकी हैं. भारत ने हर बार न्यूजीलैंड को पटखनी दी है.
न्यूजीलैंड की टीम भारत की सरजमीं पर कोई वनडे खेलने 1987 के वर्ल्ड कप में आई था. लेकिन वो एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट था. लेकिन पहली बार कीवी टीम ने कोई वनडे सीरीज 1988 के दिसंबर में शुरू हुई थी, तब भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 4-0 से हराया था. जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड की टीम वनडे सीरीज खेलने भारत आई थी. जहां भारत ने क्लीनस्वीप किया था.
लेकिन अब न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से जीत ली. वडोदरा में भारतीय टीम जीती थी, उसके बाद राजकोट और अब इंदौर में टीम इंडिया ने जीती.
भारत vs न्यूजीलैंड ODI सीरीज के नतीजे (जब बाइलेट्रल वनडे सीरीज भारत में हुई)
1988/89: भारत ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हराया
1995/96: भारत ने सीरीज 3-2 से जीती
1999/00: भारत ने 3-2 से जीत दर्ज की
2010/11: भारत ने न्यूजीलैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप किया
2016/17: भारत ने सीरीज 3-2 से जीती
2017/18: भारत ने 2-1 से जीत हासिल की
2023: भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया
2026: न्यूजीलैंड ने सीरीज को 2-1 से जीता