Shubman Gill Ishan Kishan: ईशान किशन और शुभमन गिल की दोस्ती... रूम शेयर करते हैं, पर रोज होती है लड़ाई और गाली-गलौज

Shubman Gill Ishan Kishan: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में जीत के साथ आगाज किया. हैदराबाद में खेला गया पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें टीम इंडिया ने 12 रनों से जीत दर्ज की. मैच में ओपनर शुभमन गिल ने 208 रनों की शानदार दोहरी शतकीय पारी खेली.

मैच के बाद रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शुभमन गिल का इंटरव्यू लिया. इसी दौरान पता चला कि ईशान ने बताया कि गिल उनके ही कमरे में सोते हैं. इस बीच गिल ने भी खुलासा किया कि उनकी और ईशान की रोज लड़ाई होती है. बात गली-गलौज तक पहुंच जाती है.

ईशान के सवाल पर शुभमन गिल ने दिया ये जवाब

मगर इसी दौरान रोहित ही सारे सवाल पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने मजाक में कहा कि ये (ईशान) यहां क्या कर रहा है? इस पर सभी हंसने लगते हैं. फिर ईशान पूछते हैं कि मैच से पहले गिल का क्या रूटीन है? मैच से एक दिन पहले शुभमन गिल क्या करते हैं?

इस पर रोहित ने कहा कि दोनों साथ में रहते हो, तुम्हें नहीं पता है क्या? फिर हंसते हुए ईशान कहते हैं कि मैं तो जानता हूं, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए. इसके बाद शुभमन गिल जवाब देते हैं, 'प्री मैच रूटीन मेरा ये बंदा सारा खराब कर देता है, क्योंकि ये मुझे सोने नहीं देता है. एयरपॉड्स नहीं लगाता और फुल आवाज में फिल्म देखता है. इसको मैं गालियां देकर कहता हूं कि आवाज कम कर ले या एयरपॉड्स लगा ले. तो कहता है कि तू मेरे रूम में सो रहा है. मेरी मर्जी से चलेगा. ये है प्री मैच और हर रोज लड़ाई होती है.'

