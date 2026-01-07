scorecardresearch
 
श्रेयस अय्यर को मिला फिटनेस क्लीयरेंस, भारत- न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज

भारत की वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंजरी से उबरने के बाद मैदान पर भी जोरदार वापसी की थी. श्रेयस ने मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी में जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड पर हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में श्रेयस ने कप्तानी पारी खेलते हुए 53 गेंदों में 82 रन बनाए थे.

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर फिट घोषित (Photo: ITG)
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर फिट घोषित (Photo: ITG)

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिली है. स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फिट घोषित कर दिया गया है. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया में उनकी वापसी तय है. बता दें कि कीवियो के खिलाफ घोषित हुई भारतीय टीम में अय्यर का नाम था. लेकिन उनकी उपलब्धता को लेकर एक शर्त थी. शर्त थी की अगर अय्यर को फिटनेस क्लीयरेंस मिलेगा तभी वो मैदान पर उतरेंगे.

लेकिन अब श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से फिटनेस क्लीयरेंस मिल गया है. श्रेयस को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर सिडनी वनडे के दौरान चोट लग गई थी. तब बाउंड्री के पास कैच लेने के दौरान वह जोर से पसलियों के बल गिर पड़े थे. इसके चलते उन्हें आंतरिक रक्तस्राव हुआ और स्प्लीन (प्लीहा) को नुकसान पहुंचा. इस चोट के चलते उन्हें काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले सके.

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर का मैदान पर जोरदार कमबैक... मुशीर खान भी चमके, शुभमन गिल फ्लॉप

विजय हजारे में भी चमके

भारत की वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंजरी से उबरने के बाद मैदान पर भी जोरदार वापसी की थी. श्रेयस ने मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी में जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड पर हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में श्रेयस ने कप्तानी पारी खेलते हुए 53 गेंदों में 82 रन बनाए थे. इस दौरान श्रेयस ने 10 चौके और 3 छक्के लगाए थे. श्रेयस के पास शतक लगाने का मौका था, लेकिन वो बाएं हाथ के स्पिनर कुशल पाल की फिरकी में फंस गए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस क्लियरेंस के अधीन), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और यशस्वी जायसवाल.

यह भी पढ़ें: टीम इंड‍िया से जुड़ने में पंत को देरी, सामने आई ये बड़ी वजह, श्रेयस भी...

भारत vs न्यूजीलैंड शेड्यूल
11 जनवरी: पहला वनडे, वडोदरा
14 जनवरी: दूसरा वनडे, राजकोट
18 जनवरी: तीसरा वनडे, इंदौर
21 जनवरी: पहला टी20, नागपुर
23 जनवरी: दूसरा टी20, रायपुर
25 जनवरी: तीसरा टी20, गुवाहाटी
28 जनवरी: चौथा टी20, विशाखापत्तनम
31 जनवरी: पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम 

