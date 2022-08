Shikhar Dhawan Ind Vs Zim: शिखर धवन के साथ धोखा? चोट से लौटे केएल राहुल को जिम्बाब्वे सीरीज़ की कमान, अपमान पर भड़क गए फैन्स

भारत को 18 अगस्त से जिम्बाब्वे के साथ वनडे सीरीज़ खेलनी है. तीन मैच की इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया जल्द ही रवाना होगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ा बदलाव हुआ. सीनियर प्लेयर्स की गैर-मौजूदगी में पहले शिखर धवन को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई थी, लेकिन गुरुवार को बीसीसीआई ने ऐलान किया कि केएल राहुल अब फिट हो गए हैं, ऐसे में वही टीम की कमान संभालेंगे.



लंबे वक्त के बाद राहुल की वापसी



आईपीएल 2022 के बाद से ही केएल राहुल की फिटनेस उन्हें धोखा दे रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज़ में उन्हें कमान सौंपी गई थी, लेकिन वह अनफिट हो गए. ऐसे में सीरीज़ नहीं खेल पाए, इंग्लैंड दौरे तक वह फिट नहीं हुए थे. वेस्टइंडीज़ दौरे पर वह फिट हुए, लेकिन रवानगी से ठीक पहले उन्हें कोरोना हो गया. अब जिम्बाब्वे दौरे और एशिया कप से पहले वह फिट हुए हैं. बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में उनका टेस्ट हुआ जिसमें वह पास हो गए.



शिखर धवन के साथ हुआ धोखा!



शिखर धवन भी टीम के सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने पहले भी टीम इंडिया की कप्तानी की है. लेकिन इस तरह केएल राहुल जो कि नियमित रूप से टीम इंडिया के उप-कप्तान हैं, उनका वापस आते ही शिखर धवन से कप्तानी छीन लेना. कई फैन्स को पसंद नहीं आया. फैन्स ने रिएक्शन दिया है कि केएल राहुल की टीम में वापसी से वह खुश हैं, लेकिन जिस तरह शिखर धवन को कप्तानी से हटाया गया वह खराब है.

Dhawan was made captain for Ind-WI ODIs since seniors were rested. India won the series 3-0.



Dhawan was made captain for Ind-Zim ODIs since seniors are being rested. KL Rahul proved his fitness now, so he's been suddenly made captain. Dhawan demoted to VC.



Dhawan to BCCI: pic.twitter.com/e9QgjRruRr — Srini Mama (@SriniMama16) August 11, 2022

Happy to see KL Rahul back in action for Team India, but feeling bad how @BCCI has disrespected, the senior player like Shikhar Dhawan. — Vishal. (@SportyVishal) August 11, 2022



क्योंकि केएल राहुल जूनियर हैं, साथ ही चोट से वापस लौट रहे हैं. ऐसे में यहां पर शिखर धवन को ही कमान सौंपी जा सकती थी और केएल राहुल बतौर उप-कप्तान टीम के साथ जुड़ सकते थे. हालांकि, नियमित उप-कप्तान होने के नाते केएल राहुल भविष्य के लीडर भी बन रहे हैं, ऐसे में उनके टीम में आते ही लीडरशिप रोल उनके पास चला जाता है.

Why does Dhawan have to go through something like this!! — Jonah Abraham 😷 (@JonahAbraham26) August 11, 2022



भारत का जिम्बाब्वे दौरा

• पहला वनडे- 18 अगस्त

• दूसरा वनडे- 20 अगस्त

• तीसरा वनडे- 22 अगस्त



जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए अब ये होगी टीम:

केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन (उप-कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर