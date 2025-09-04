scorecardresearch
 

LIVE: शिखर धवन पहुंचे ED ऑफ‍िस, ऑनलाइन बेटिंग केस में हो रही पूछताछ

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज पूछताछ के लिए तलब किया है. मामला ऑनलाइन बेटिंग एप से जुड़ा हुआ है. धवन सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे और जांच में शाम‍िल हुए.

बेट‍िंग ऐप मामले में श‍िखर धवन ED ऑफ‍िस पहुंच गए हैं (Photo: ITG)
टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रहे शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज (गुरुवार) पूछताछ के लिए बुलाया. मामला ऑनलाइन बेटिंग एप से जुड़ा हुआ है. धवन सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे. धवन 1X app प्रमोट कर रहे थे.

इससे पहले इसी केस में क्रिकेटर सुरेश रैना से भी पूछताछ हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, एजेंसी ऑनलाइन बेटिंग एप से जुड़े वित्तीय लेन-देन और संभावित निवेश की जांच कर रही है. धवन से पूछताछ इसी सिलसिले का हिस्सा है.

1xBet से कनेक्शन के कारण रैना से हुई थी पूछताछ 
ध्यान रहे बेटिंग ऐप 1xBet ने सुरेश रैना को पिछले साल दिसंबर में अपना गेमिंग एम्बेसडर बनाया था. कंपनी ने तब कहा था, 'सुरेश रैना के साथ हमारी यह साझेदारी स्पोर्ट्स बेटिंग के फैन्स को जिम्मेदारी के साथ बेटिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसलिए उनकी इस भूमिका को रेस्पॉन्सिबल गेमिंग एंबेसेडर का नाम दिया गया है और वह हमारे ब्रांड के इस तरह के पहले एंबेसेडर हैं.'

ED ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, इन लोगों से हुई पूछताछ 
ED ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के खिलाफ बीते कुछ समय में जांच तेज की है. जांच एजेंसी ऐसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का फिल्मी हस्तियों और क्रिकेटरों द्वारा किए जा रहे एड पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. प्रतिबंधित सट्टेबाजी प्लेटफार्मों 1xBet, FairPlay, Parimatch और Lotus365 के लिए विज्ञापन करने के मामले में चल रही है. जांच के हिस्से के में  पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह के साथ-साथ एक्टर सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से भी पूछताछ कर चुकी है.

क्यों हो रही बेटिंग ऐप से जुड़े मामलों में ED की पूछताछ 
जानकारी के मुताबिक- ये सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अपने विज्ञापनों में 1xbat और 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स जैसे छद्म नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन एड में अक्सर क्यूआर कोड होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को सट्टेबाजी वाली वेबसाइटों पर भेज देते हैं. 

ध्यान रहे यह भारतीय कानून का खुला उल्लंघन है. ऐसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए विज्ञापन करने वाले कुछ मशहूर हस्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर खुद को स्किल-बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन वे फर्जी एल्गोरिदम का यूज करके अवैध सट्टेबाजी जैसे काम करते हैं.

---- समाप्त ----
