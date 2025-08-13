Live: ED के सवालों का सामना कर रहे क्रिकेटर सुरेश रैना, जानिए कैसे बेटिंग रैकेट केस में आया नाम

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी कर 13 अगस्त को पूछताछ के लिए अपने दिल्ली दफ्तर बुलाया था. सुरेश रैना बुधवार को ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. मामला बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़ा है.

जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ जांच में तेजी लाई है. ईडी का ध्यान प्रतिबंधित सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet, FairPlay, Parimatch, Lotus365 के लिए फिल्मी हस्तियों और क्रिकेटरों की ओर से किए जा रहे विज्ञापनों पर भी है.

इन प्लेटफॉर्म्स के लिए विज्ञापन के मामले में ईडी पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों के साथ ही सोनू सूद और उर्वशी रौतेला जैसी फिल्मी हस्तियों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है. सुरेश रैना को बेटिंग ऐप ने पिछले ही साल दिसंबर में अपना ब्रांड एंबेस्डर बनाया था.

बेटिंग कंपनी की ओर से सुरेश रैना के रोल को रेस्पॉन्सिबल गेमिंग एंबेस्डर नाम दिया गया था और कहा गया था कि वह हमारे ब्रांड के ऐसे पहले एंबेस्डर हैं. बेटिंग कंपनी ने यह भी कहा था कि उनके साथ हमारी यह साझेदारी स्पोर्ट्स बेटिंग फैंस को जिम्मेदारी के साथ बेटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

1xBet का पूरा मामला क्या है?

भारत में 1xBet, FairPlay, Parimatch और Lotus365 जैसे बेटिंग प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित हैं. ईडी सूत्रों का कहना है कि ये सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अपने विज्ञापनों में 1xbat और 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स जैसे छद्म नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन विज्ञापनों में अक्सर क्यूआर कोड होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को सट्टेबाजी वाली साइट्स पर भेज देते हैं.

भारत के कानून का यह उल्लंघन है. ऐसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए विज्ञापन करने वाली मशहूर हस्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर खुद को स्किल-बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन वे फर्जी एल्गोरिदम का उपयोग कर सट्टेबाजी जैसे काम कर रहे हैं.

