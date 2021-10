सौराष्ट्र के युवा क्रिकेटर का कार्डिएक अरेस्ट से निधन, रणजी चैम्पियन टीम का थे हिस्सा

Avi Barot: सौराष्ट्र के बल्लेबाज अवि बरोट का गुरुवार को 29 साल की उम्र में कार्डिएक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है. सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है.

अवि बरोट सौराष्ट्र के अलावा हरियाणा और गुजरात के लिए भी क्रिकेट खेल चुके थे, साथ ही वह टीम इंडिया की अंडर-19 टीम का हिस्सा थे, रणजी क्रिकेट चैम्पियन टीम का भी हिस्सा थे.



सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि अवि बरोट के इस तरह चले जाने से हर कोई हैरान है और दुखी है. 15 अक्टूबर 2021 की शाम को अवि बरोट कार्डिएक अरेस्ट आने के कारण हमें छोड़कर चले गए.

Our hearts bleed as outstanding player and very noble being Avi Barot is no more with us. It’s extremely shocking and saddening. May his noble soul be in shelter of benevolent Almighty. Avi, you shall be missed forever #rip @saucricket @GCAMotera @BCCI @BCCIdomestic #cricket pic.twitter.com/wzRONq95JV