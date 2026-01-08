scorecardresearch
 
6,4,6,4,6,4... सरफराज खान ने 15 गेंदों में जड़ी तूफानी फिफ्टी, तोड़ दिया ये पुराना रिकॉर्ड, अभ‍िषेक शर्मा की निकली हवा

सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर भारतीय लिस्ट-ए क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ा. उन्होंने 62 रन की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन मुंबई टीम एक रन से मैच हार गई. सरफराज इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

सरफराज खान ने अभ‍िषेक शर्मा के एक ही ओवर में 30 रन जड़े (File Photo: Tanuj Pandey/UPCA)
सरफराज खान ने 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी के सातवें राउंड में पंजाब के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया. यह भारत की लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी है.उन्होंने महाराष्ट्र के अभिजीत काले (1995) और बड़ौदा के अतीत सेठ (2021) का 16 गेंदों वाला रिकॉर्ड तोड़ा.

जयपुर के जयपुरिया विद्यालय मैदान पर 217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की शुरुआत तेज रही. मुशीर खान और अंगकृष रघुवंशी ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े. इसके बाद सरफराज  मैदान पर आए और स्पिनरों की जमकर धुनाई की.

उन्होंने कप्तान अभिषेक शर्मा के ओवर में 3 छक्के और 3 चौके जड़े (6,4,6,4,6,4) और हरप्रीत बराड़ पर भी 19 रन बटोरे. सरफराज  20 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे.

हालांकि, मुंबई 169/3 से अचानक लड़खड़ा गई और एक रन से मैच हार गई. सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और कप्तान श्रेयस अय्यर के जल्दी आउट होने से टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई.

सरफराज  इस टूर्नामेंट में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 6 पारियों में 303 रन बनाए हैं. इससे पहले वे गोवा के खिलाफ 157 रन और उत्तराखंड के खिलाफ अर्धशतक भी लगा चुके हैं.

सरफराज  ने आखिरी बार फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला था. हाल ही में वे शानदार फॉर्म में हैं और IPL 2026 ऑक्शन में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 75 लाख रुपये में खरीदा था. 

List A – गेंदों के आधार पर सबसे तेज अर्धशतक

  • 12 गेंदें - कौशल्या वीररत्ने
  • 13 गेंदें - थिसारा परेरा
  • 14 गेंदें - रोरी कीथ क्लेनवेल्ट
  • 15 गेंदें - एडम होलिओक
  • 15- गेंदें - सलमान बट
  • 15- गेंदें - परवेज हुसैन
  • 15- गेंदें - सरफराज खान

 

