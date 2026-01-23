19 चौके, 9 छक्के... सरफराज खान ने रणजी मैच में किया धुआं-धुआं, मोहम्मद सिराज भी नहीं रोक पाए

मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में एक बार फिर अपने बल्ले से तूफान मचा दिया है. हैदराबाद के खिलाफ जारी रणजी ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में सरफराज ने मुंबई के लिए पहली पारी में दोहरा शतक लगाया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी इस मुकाबले के दूसरे दिन (23 जनवरी) सरफराज ने 206 गेंदों में दोहरा शतका. यह उनके प्रथम श्रेणी करियर की पांचवीं डबल सेंचुरी रही.

देखा जाए तो सरफराज खान का ये 17वां फर्स्ट क्लास शतक रहा. हालांकि मौजूदा रणजी सीजन में पहली बार सरफराज तिहरे अंकों तक पहुंचे हैं. 2019-20 सीजन के बाद से रणजी ट्रॉफी में सरफराज से ज्यादा शतक सिर्फ अमनदीप खरे और अनुस्तुप मजूमदार ने लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है.

सिराज के खिलाफ की आक्रामक बैटिंग

सरफराज खान आखिरकार 219 गेंदों पर 227 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी इनिंग्स में 19 चौके और 9 छक्के लगाए. उन्होंने ये रन 103.65 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस पारी की सबसे खास बात रही कि उन्होंने भारतीय टीम के साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया. सरफराज ने सिराज की गेंदों पर सिर्फ 39 गेंदों में 45 रन बटोर दिए. सरफराज के दोहरे शतक की बदौत मुंबई ने पहली इनिंग्स में 560 रन बना डाले.

हाल के महीनों में सरफराज खान का फॉर्म शानदार रहा है. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 के सातवें राउंड में पंजाब के खिलाफ महज 15 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था, जो लिस्ट-A क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज पचासा रहा. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के अभिजीत काले (1995) और बड़ौदा के अतित शेठ (2021) का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. दोनों खिलाड़ियों ने 16-16 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी.

सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए 6 पारियों में सबसे ज्यादा 303 रन रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 75.75 और स्ट्राइक रेट 190.56 रहा. इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में भी सरफराज मुंबई के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे. उन्होंने 65.80 के एवरेज और 203.80 की स्ट्राइक रेट से 7 मैचों में 329 रन ठोके थे.

सरफराज खान ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है. इस सबके बीच घरेलू क्रिकेट में उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा है. इसी शानदार फॉर्म का इनाम उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए आयोजित मिनी ऑक्शन में मिला, जहां चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा.

