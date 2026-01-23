scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

19 चौके, 9 छक्के... सरफराज खान ने रणजी मैच में किया धुआं-धुआं, मोहम्मद सिराज भी नहीं रोक पाए

स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में वनडे स्टाइल में दोहरा शतक जड़ा. 28 साल के सरफराज खान काफी महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. सरफराज का आखिरी टेस्ट मैच साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ था.

Advertisement
X
सरफराज खान ने दोहरा शतक जड़ टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है. (Photo: PTI)
सरफराज खान ने दोहरा शतक जड़ टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है. (Photo: PTI)

मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में एक बार फिर अपने बल्ले से तूफान मचा दिया है. हैदराबाद के खिलाफ जारी रणजी ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में सरफराज ने मुंबई के लिए पहली पारी में दोहरा शतक लगाया. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी इस मुकाबले के दूसरे दिन (23 जनवरी) सरफराज ने 206 गेंदों में दोहरा शतका. यह उनके प्रथम श्रेणी करियर की पांचवीं डबल सेंचुरी रही.

देखा जाए तो सरफराज खान का ये 17वां फर्स्ट क्लास शतक रहा. हालांकि मौजूदा रणजी सीजन में पहली बार सरफराज तिहरे अंकों तक पहुंचे हैं. 2019-20 सीजन के बाद से रणजी ट्रॉफी में सरफराज से ज्यादा शतक सिर्फ अमनदीप खरे और अनुस्तुप मजूमदार ने लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है.

सिराज के खिलाफ की आक्रामक बैटिंग
सरफराज खान आखिरकार 219 गेंदों पर 227 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी इनिंग्स में 19 चौके और 9 छक्के लगाए. उन्होंने ये रन 103.65 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस पारी की सबसे खास बात रही कि उन्होंने भारतीय टीम के साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया. सरफराज ने सिराज की गेंदों पर सिर्फ 39 गेंदों में 45 रन बटोर दिए. सरफराज के दोहरे शतक की बदौत मुंबई ने पहली इनिंग्स में 560 रन बना डाले.

सम्बंधित ख़बरें

Ravindra Jadeja, Shubman Gill
टीम इंड‍िया के रणबांकुरे रणजी में फेल, जडेजा-ग‍िल फ्लॉप, स‍िराज का क्या हुआ?
Sarfaraz Khan
6,4,6,4,6,4... सरफराज खान ने 15 गेंदों में जड़ी तूफानी फिफ्टी, तोड़ दिया ये पुराना रिकॉर्ड
Sarfaraz Khan
Sarfaraz Khan बोले- सपने इतनी जल्दी पूरे नहीं होते
Sarfaraz Khan with teammate Musheer Khan
'सपने जल्दी पूरे नहीं होते...', तूफानी शतक जड़कर भी क्यों निराश हैं सरफराज?
Sarfaraz and Rohit
Sarfaraz Khan ने तोड़ा Rohit Sharma का रिकॉर्ड!

हाल के महीनों में सरफराज खान का फॉर्म शानदार रहा है. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 के सातवें राउंड में पंजाब के खिलाफ महज 15 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था, जो लिस्ट-A क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज पचासा रहा. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के अभिजीत काले (1995) और बड़ौदा के अतित शेठ (2021) का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. दोनों खिलाड़ियों ने 16-16 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी.

Advertisement

सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए 6 पारियों में सबसे ज्यादा 303 रन रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 75.75 और स्ट्राइक रेट 190.56 रहा. इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में भी सरफराज मुंबई के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे. उन्होंने 65.80 के एवरेज और 203.80 की स्ट्राइक रेट से 7 मैचों में 329 रन ठोके थे.

सरफराज खान ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है. इस सबके बीच घरेलू क्रिकेट में उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा है. इसी शानदार फॉर्म का इनाम उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए आयोजित मिनी ऑक्शन में मिला, जहां चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement